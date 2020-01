Lenovo développe un smartphone gamer pour concurrencer les ROG Phone d’Asus

Lenovo, propriétaire de la marque Legion spécialisée dans les PC pour gamers, travaillerait sur un smartphone positionné sur le même segment que le ROG Phone d’Asus, le Black Shark de Xiaomi ou le Razr Phone. La firme chinoise a ouvert un compte sur Weibo qui semble être la première étape d’une vaste campagne de communication.

Quand une entreprise est spécialisée dans deux segments différents, il est logique qu’elle combine les deux pour étendre son offre. Prenez la société taïwanaise Asus par exemple. Elle fabrique des smartphones et des PC. Et dans le segment des PC, elle anime une marque appelée Republic of Gamers. Ou ROG pour les intimes. En 2018, elle a développé son premier smartphone pour gamer : le ROG Phone (dont la seconde version a été testée ici).

Lenovo pourrait être dans la même situation. Une partie PC avec un segment gaming (la marque Legion). Une partie smartphone animée par sa propre marque, mais aussi par Motorola. L’association des deux ensembles paraît donc assez naturelle. Et c’est justement ce que la firme chinoise aurait en tête. En voici un bon indice, rapporté par le site indien Gadgets 360 : Lenovo a créé un nouveau compte sur le portail de microblogging chinois Weibo dont le nom (traduit) est Legion Gaming Phone.

Un premier teaser

Ce compte a été créé tout récemment : le 16 décembre 2019. Il a été utilisé pour publier ou relayé une dizaine de messages dont la thématique centrale est le jeu sur mobile (avec plusieurs vidéos de King of Glory, un titre développé par Tencent). Quelques messages sibyllins concernent un smartphone pour jouer. Mais rien de plus. L’image ci-dessous a été postée sur Weibo hier 1er janvier. Il pourrait s’agir du premier véritable teaser pour le premier smartphone de Lenovo destiné aux gamers.

Le segment des gamers sur smartphone attire de plus en plus de marques. Nous avons évoqué Asus. Il y a également Red Magic (Nubia), Black Shark (Xiaomi), dont le dernier modèle est testé ici, et Razr. L’arrivée de Lenovo serait logique, compte tenu du positionnement de sa marque Legion. Côté fiche technique, il est évidemment encore trop tôt pour présumer. Mais il serait étonnant que la firme chinoise ne s’inspire pas de la proposition de la concurrence (notamment Asus) pour créer la sienne. Reste à savoir comment Lenovo s’en distinguera. Et bien sûr à quel prix ce produit sera positionné.

