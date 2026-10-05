L’écran des Google Pixel 12 perdrait des pixels, et ce n’est pas une mauvaise nouvelle

Les fuites entourant les Google Pixel commencent toujours très tôt, souvent un an avant la sortie. Celle du jour concerne les écrans des quatre Pixel 12 et de leur variante pliable. Elle suggère un virage technique longtemps repoussé par la marque.

Test Google Pixel 11 bloc photo 2
Crédits : Phonandroid

Aucun format ne s’impose encore chez les fabricants de smartphones pliables. Certains élargissent l’écran externe pour qu’il ressemble à un téléphone classique, quand d’autres gardent une dalle interne proche du carré. Chaque choix entraîne des compromis sur l’épaisseur, le poids et la solidité. Fin août, la charnière du Pixel 11 Pro Fold a cédé face aux contraintes d’un youtubeur spécialisé. Mieux vaut donc avancer par petites touches, sans bouleverser une recette d’une année sur l’autre. Personne ne veut se tromper de pari.

La firme de Mountain View voit ses futurs appareils fuiter très longtemps avant leur annonce. Ces dernières semaines, une personnalisation d’écran d’accueil descendrait du dernier modèle vers les Pixel 9, et notre test du Google Pixel 11 Pro Fold détaille les forces de la génération actuelle. Leurs successeurs viennent d’apparaître dans la base de données IMEI gérée par la GSMA. Quatre références y figurent, de l’entrée de gamme au pliable. Chacune arrive avec son numéro interne et sa définition d’affichage.

Google changerait le format d’écran de ses Pixel 12 pour la première fois depuis le Pixel 9

Selon la fuite publiée par OVRPlus, le Google Pixel 12 afficherait une définition de 1080 x 2400 points, contre 1080 x 2424 sur son prédécesseur. Les versions Pro et Pro XL reculeraient elles aussi en hauteur, avec respectivement 1280 x 2824 et 1344 x 2952. Rien d’inquiétant là-dedans. La marque conservait exactement les mêmes valeurs depuis le Pixel 9, et ce léger recul traduirait surtout l’arrivée de dalles au ratio différent. Chaque dalle changerait donc de proportions avant même que la fiche technique ne bouge.

Le Pixel 12 Pro Fold tirerait le meilleur parti de l’opération. Son écran interne grimperait à 2296 x 2404 points, soit environ 24 % de pixels supplémentaires face au pliable actuel. Le rapport d’affichage resterait proche du carré, loin des formats très larges adoptés par certains rivaux chinois. Google affinerait donc sa recette au lieu d’en changer. Côté dalle externe, la définition reste inconnue, comme les prix et le reste de la fiche technique. Aucun élément n’a été confirmé par le constructeur.


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