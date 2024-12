L’écran de l’iPhone 17 Pro sera encore plus impressionnant grâce à cette nouvelle technologie

Grâce à la technologie Low-Dielectric TEE, l'écran de l'iPhone 17 Pro serait plus performant, plus durable et consommerait moins d'énergie. L'affichage de l'iPhone 17 passerait lui enfin à 120 Hz.

Nous sommes encore loin de la sortie de la prochaine génération d'iPhone, mais les premières fuites commencent déjà à pointer le bout de leur nez. Le leaker Jukanlosreve, qui n'en est pas à son coup d'essai, évoque l'intégration d'une nouvelle technologie pour l'affichage des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

Celle-ci se nomme Low-Dielectric TEE et aurait de nombreux bienfaits pour améliorer l'écran des deux mobiles. Elle permettrait notamment une consommation énergétique mieux maitrisée de l'affichage, se traduisant par une hausse de l'autonomie des appareils. Elle optimiserait également la durabilité de la dalle, une bonne nouvelle quand on sait que l'écran est avec la batterie le composant qui souffre le plus et qui exige le plus souvent un remplacement ou une réparation.

L'iPhone 17 Pro aura-t-il droit au titane ?

La source prétend que la technologie Low-Dielectric TEE améliore les “performances générales” de l'écran, sans entrer dans les détails. Il pourrait s'agir d'une meilleure luminosité, de couleurs plus fidèles, ou bien d'une sensation de fluidité accrue. L'écran de l'iPhone 16 Pro et de l'iPhone 16 Pro Max est déjà remarquable, nous pourrions donc être encore plus satisfaits avec les prochains modèles.

Exclusive: The iPhone 17 Pro series will feature a new technology called Low-Dielectric TEE. Low-Dielectric TEE improves battery efficiency, maximizes display durability, and enhances overall performance compared to existing display technologies. — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) December 3, 2024

Par ailleurs, nous vous avions déjà rapporté que l'iPhone 17 standard devrait enfin bénéficier d'un écran LTPO offrant une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Jusqu'ici, seules les versions Pro y avaient droit, alors que bien des smartphones Android d'entrée ou de milieu de gamme proposent 120 Hz.

Une précédente fuite évoquait l'absence de titane pour le cadre des iPhone 17 Pro, remplacé par le traditionnel aluminium. Un retour en arrière étonnant qui pouvait être expliqué par le prix important de ce matériau et par l'incertitude autour des tarifs douaniers qui seront appliqués une fois que le gouvernement de Donald Trump sera au pouvoir. Mais sur Weibo, l'insider Brake Number a démenti cette information, assurant que les smartphones les plus haut de gamme d'Apple conserveraient leur châssis en titane.