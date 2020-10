Leboncoin, Vinted : vous pouvez désormais payer en plusieurs fois

Leboncoin et Vinted permettent désormais de payer vos achats en plusieurs fois. Une application développée par la firme française Obvy propose en effet aux internautes de régler leurs achats de particulier à particulier en 3, 4 ou 10 fois via carte bancaire. On vous explique comment ça marche.

En partenariat avec Banque Casino, Obvy, une start-up basée à Bordeaux, propose une solution de paiement fractionnée aux vendeurs et acheteurs sur Leboncoin, Vinted ou encore Facebook Marketplace. Adossé au Crédit Mutuel Arkéa, le service propose aux acheteurs de régler leurs commandes en 3,4 ou 10 fois par carte bancaire.Le service est limité aux achats allant jusqu'à 6000 euros.

Pour mettre en avant son offre, Obvy évoque la recrudescence des arnaques sur Leboncoin. Avec le service de paiement, l'acheteur s'assure que sa transaction est entièrement sécurisée. Pour ça, Obvy conserve les fonds versés par l'acheteur jusqu'à ce que le vendeur ait bien expédié la commande. De son côté, le vendeur est assuré d'être payé dans les temps.

Sur le même sujet : Vinted : la plateforme de vente en ligne est dans le viseur de 60 millions de consommateurs

Comment ça marche ?

N'importe quelle transaction entre particuliers peut être sécurisée par Obvy. Par exemple, vous pouvez être entré en contact avec un acheteur/ vendeur sur Leboncoin, Vinted, Facebook ou sur un forum quelconque. Par contre, l'acheteur et le vendeur doivent tous les deux disposer d'un compte sur Obvy. Pour créer un compte, il suffit de se rendre sur le site officiel du service.

Une fois toutes les informations récupérées sur la vente (noms, produits, prix…), Obvy va demander plusieurs documents d'identification à l'acheteur. La firme assure que ce procédé est réglé en l'espace de quelques minutes. “Obvy vous propose automatiquement le nombre d’échéances auxquelles vous pouvez souscrire, en fonction du prix de votre achat. Vous serez ensuite prélevé directement via votre carte bancaire” explique Obvy sur son site web.

Le service de paiement fractionné d'Obvy n'est pas gratuit. La firme prélève 1,5% du montant total de la transaction. “Les transactions de 50 à 1 000 euros, les plus courantes, sont facturées 1,59% en cas de paiement en trois fois et 2,40% si c'est en quatre fois. Un lave-linge acheté 500 euros et réglé en trois fois coûte alors 7,95 euros de plus ou 12 euros supplémentaires s'il est réglé en quatre fois” détaille Charles-Henri Gougerot-Duvoisin, PDG d’Obvy, à nos confrères du Parisien.Les frais sont partagés entre le vendeur et l'acheteur. Le vendeur soit s'acquitter d'un 1 euro de frais sur chaque vente de 100€. Que pensez-vous de cette solution de paiement ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Le Parisien