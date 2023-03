CD Projekt fait tomber GOG-Games, un site qui usurpait son nom pour partager des jeux piratés

CD Projekt vient de faire tomber GOG-Games, un site dont le but était de partager les jeux piratés en provenance de GOG. L’éditeur polonais n’a en effet que peu goûté au fait qu’un tiers reprenne le nom de son service phare pour partager gratuitement des jeux et logiciels.

CD Projekt, le studio à l’origine de licences comme The Witcher et Cyberpunk 2077, est aussi derrière le site GOG (Good old Games) qui distribue des jeux PC plus ou moins anciens. Il a aujourd’hui réussi à faire fermer GOG-Games, un site de piratage qui usurpait son nom.

CD Projekt est historiquement assez souple avec le piratage. L’éditeur n’emploie aucun DRM dans ses jeux et n’hésite pas à les dénoncer au besoin. Cette politique est à double tranchant, puisque si elle est bonne pour l’image du studio, ses jeux (et ceux vendus sur GOG) sont facilement piratables. Cependant, il y a des limites à ne pas franchir, ce qu’a fait GOG-Games.

CD Projekt s’attaque à GOG-Games

En s’appropriant totalement le nom GOG, GOG-Games a semble-t-il trop tiré sur la corde. Début de semaine, le site a affiché une note qui faisait le point sur la situation. Selon les administrateurs, l’équipe juridique du site GOG essayent de les faire fermer depuis 2021 pour violation de droits d’auteur (DMCA). Bien que non sous le coup de la DMCA, le site indique vouloir se plier aux règles. Mais cette fois, c’est l’administrateur du site qui a été directement contacté par mail et un ultimatum lui a été posé.

Le mail a été mis sur Pastebin. Il indique non seulement que le site héberge ses jeux ainsi que tous ceux vendus sur GOG, mais usurpe illégalement le nom même de GOG. Craignant des actions en justice, les administrateurs ont tout simplement décidé de débrancher leur site… du moins sur les navigateurs classiques.

A lire aussi – Test The Witcher 3 Next-Gen : Geralt revient au meilleur de sa forme sur PS5 et Xbox Series X

En effet, GOG-Games existe toujours, mais sur le darkweb. Il n’est accessible que par des navigateurs tels que Tor. Une victoire pour CD Projekt qui s’en est félicité dans les colonnes de Torrent Freak :

« Le piratage est totalement contre nos valeurs et sapent le travail des développeurs et des éditeurs qui créent les jeux que nous et notre communauté adorons. Nous scrutons les sites pirates qui détériorent l’expérience des joueurs et nous entamons des actions si nécessaire. »

Ainsi donc, CD Projekt a eu la peau de GOG-Games après presque deux ans d’action. Si l’éditeur s’est toujours montré souple avec le piratage, il y avait des limites à ne pas franchir.

Source : Torrent Freak