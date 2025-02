Le Xiaomi 15 Ultra se dévoile avant son lancement et nous offre une fiche technique musclée

Xiaomi s’apprête à dévoiler son nouveau smartphone haut de gamme, le Xiaomi 15 Ultra, le 2 mars 2025. Mais une fuite provenant d’un revendeur russe révèle déjà de nombreux détails sur l’appareil. Entre amélioration des caméras et batterie plus grande, ce modèle pourrait séduire les amateurs de photographie mobile.

Les smartphones axés sur la photographie gagnent en popularité, et Xiaomi s’impose de plus en plus dans ce domaine. Avec ses modèles Ultra, la marque cherche à rivaliser avec les meilleurs photophones du marché, notamment Samsung et Apple. L’année dernière, le Xiaomi 14 Ultra avait déjà marqué les esprits avec son impressionnant module photo. Cette année, le géant chinois veut aller encore plus loin avec le Xiaomi 15 Ultra, qui promet plusieurs évolutions notables.

Une fuite en provenance d’un revendeur russe a révélé de nombreux détails sur ce modèle avant son lancement officiel. Selon ces informations, le Xiaomi 15 Ultra disposera d’un processeur Snapdragon 8 Elite, de jusqu’à 1 To de stockage, et d’une batterie plus grande de 5 410 mAh, contre 5 000 mAh sur son prédécesseur. De plus, il sera livré avec un chargeur rapide de 90 W, comme le Xiaomi 14 Ultra. Côté design, il sera décliné en trois coloris : noir, blanc et une version bicolore noir et blanc.

Le Xiaomi 15 Ultra embarquera un capteur périscope de 200 MP et un écran 120 Hz

L’un des points forts du Xiaomi 15 Ultra sera son module photo, qui s’annonce impressionnant. Selon la fuite, l’appareil disposera de trois capteurs de 50 MP, accompagnés d’un téléobjectif périscopique de 200 MP. Cette configuration promet une meilleure qualité de zoom et des clichés plus détaillés. À l’avant, un capteur de 32 MP sera chargé des selfies. Ces caractéristiques placent donc cet appareil parmi les “photophones” les plus ambitieux du marché.

L’écran du Xiaomi 15 Ultra sera également un atout majeur. Il s’agira d’une dalle AMOLED de 6,73 pouces, avec une résolution 3200 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil bénéficiera aussi d’une protection Xiaomi Shield Glass 2.0, d’une certification IP68 contre l’eau et la poussière, ainsi que du WiFi 6E. Son prix devrait atteindre 1 499 €. Ceci le positionne directement face aux smartphones haut de gamme de Samsung et Apple. Xiaomi officialisera toutes ces informations le 2 mars 2025 lors de son événement de lancement.

https://twitter.com/chunvn8888/status/1891033655524360254

Source : mobiltelefon