Le volant de sa Tesla lui reste dans les mains, Facebook pompe la batterie de votre téléphone, c’est le récap

Amazon souhaiterait faire de Tomb Raider un univers connecté à la Marvel, Facebook est accusé de vider les batteries de smartphones et un utilisateur de Tesla Model Y voit son volant lui rester dans les mains c’est le récap !

C’est l’heure du récap du 31 janvier 2023. Au menu aujourd’hui, une aventurière du jeu vidéo qui pourrait être au centre d’un univers connecté, une voiture inutilisable après seulement quelques jours d’utilisation et un réseau social qui pompe sans vergogne votre batterie. Attachez vos ceintures, c’est parti !

Il conduit sa Tesla, le volant lui reste dans les mains

Alors qu’il roulait tranquillement sur l’autoroute, ce propriétaire de Tesla Model Y a constaté avec effroi que son volant s’était détaché. Plus de peur que de mal puisqu’il a réussi à se ranger sur le bas-côté. Cerise sur le gâteau : la voiture était quasi-neuve ! Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément… Une histoire qui met en lumière les défauts de conception des voitures de la marque d’Elon Musk.

Lire : Tesla Model Y : son volant se détache après seulement quelques jours en plein milieu de l’autoroute

Facebook pompe votre batterie sans scrupules

Un ancien ponte de Facebook a révélé une histoire étonnante : sur Android, l’application du réseau social vide secrètement votre batterie plus que de raison. Un processus voulu par Facebook et qui s’appelle « Test négatif ». Le but ? Tester des fonctionnalités et leur consommation d’énergie. C’est le consommateur qui en fait les frais. La solution est toute trouvée : désinstallez Facebook définitivement.

Lire – Facebook est accusé de vider secrètement les batteries des smartphones

Tomb Raider, la prochaine licence phare d’Amazon ?

Et si Tomb Raider devenait une licence transmédias, avec un univers connecté décliné en série, en film et en jeu vidéo ? C’est ce que souhaiterait faire Amazon, selon The Hollywood Reporter. Le but serait de faire quelque chose « à la Marvel ». A l’heure actuelle, une série est déjà en chantier sur Prime Video et Crystal Dynamic bosse sur un nouveau jeu. Ce serait le plus gros investissement d’Amazon depuis le rachat des droits du Seigneur des Anneaux en 2017.

Lire – Tomb Raider : Amazon veut créer un univers connecté à la Marvel avec des films, séries et jeux vidéo