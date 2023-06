Google va vous aider à planifier vos vacances avec son IA générative Search Generative Experience

Avec Search Generative Experience, Google met de l’IA dans son moteur de recherche. Le nouveau chatbot du géant californien va vous faciliter la vie dans vos voyages, virées shopping et dans le domaine de la productivité.

Google a présenté SGE, son nouveau moteur de recherche propulsé à l’IA lors de la dernière conférence des développeurs. Avec Search Generative Experience, la firme de Mountain View souhaite ajouter des capacités conversationnelles à son « classique » Search. Google a partagé sur son blog les trois domaines dans lesquels vous pourriez mettre à profit son IA générative au quotidien. Le premier exemple donné est sans doute le plus utile : la planification des vacances.

L’été arrive, et avec lui, la perspective de profiter de quelques jours de repos bien mérité. Malgré cela, la préparation du séjour peut se révéler fastidieuse… sauf si c'est un chatbot organise vos vacances. Avec le tout nouveau Search Generative Engine inclus dans Search Labs, Google se propose de « vous aider à rechercher des lieux tels que des restaurants, des hôtels ou des attractions touristiques ». En posant des questions précises sur votre destination au chatbot, vous obtiendrez des résumés textuels et en images à partir des sites Internet, avis, photos et publicités soumis à Google pour plus de 200 millions d’endroits dans le monde.

L’IA de Google va faciliter et accélérer l’organisation de vos vacances

L’échange se fera sur le mode de la conversation, et vous pourrez par exemple demander si un certain restaurant est adapté aux grands groupes ou s’il propose des plats végétariens. Vous pourrez également demander à l’IA à quelle heure visiter un monument historique tout en évitant la foule. Cette technologie va potentiellement vous épargner de nombreuses heures de recherche et de planification.

Google propose également un nouveau raccourci « Ajouter à Sheets » (Add to Sheets), qui vous évitera toute la procédure de copier-coller un lien intéressant dans un tableau Excel. En survolant un lien, un menu vous proposera de l’enregistrer dans Favoris, de le partager, ou bien de l’ajouter à une feuille de calcul. Une fonction qui devrait grandement faciliter l’organisation de vos séjours ou de vos listes d’achat, par exemple.