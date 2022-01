Le SSD interne 2,5″ PNY CS900 120 Go est à petit prix sur Cdiscount

Vous avez besoin d'un SSD ? Le bon plan que propose l'enseigne en ligne Cdiscount pourrait répondre à vos attentes. Le modèle PNY CS900 dans sa capacité de 120 Go fait l'objet d'une belle réduction de 14 euros. Une offre à saisir au plus vite, valable dans la limite des stocks disponibles.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE CS900 120 GO

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE CS900 480 GO

Ne tardez pas trop si vous souhaitez profiter de ce bon plan que propose le e-commerçant français Cdiscount. Pour une période indéterminée, il est possible de s'équiper du SSD interne 2,5″ PNY CS900 en 120 Go pour le prix dérisoire de 15,99 euros. C'est de loin le meilleur prix du moment, puisque même Amazon France le propose pour 2 euros plus cher à 17,99 €.

Pour en venir aux caractéristiques et fonctionnalités qu'offre ce SSD, il a été conçu pour améliorer la réactivité globale d'un ordinateur. Le PNY CS900 est un SSD interne au format standard SATA 6.0 Gb/s de 2,5 pouces qui affiche des dimensions de 10 x 7 x 0.7 cm et un un poids léger de 50 grammes. Côté performances, le SSD atteint des vitesses séquentielles de 535 Mo/s en lecture et de 515 Mo/s en écriture. Enfin, le CS900 de PNY dispose d'une garantie de 3 ans de la part du fabricant.

Aussi, si vous avez besoin de plus d'espace, il y a également la version en 480 Go qui est soldée à 39,99 €. Enfin, si c'est un autre modèle qui vous intéresse, nous vous invitons à jeter un œil à notre guide d'achat des meilleurs SSD du moment.