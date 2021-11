Le Snapdragon 898 déçoit, le cours du Bitcoin en chute libre, c’est le récap’ du jour

Le Bitcoin a chuté sous la barre 60 000 dollars hier, attention à cette nouvelle arnaque qui vous fait croire à un mail de la Française des Jeux, un nouveau benchmark révèle que le Snapdragon 898 du Galaxy S22+ est décevant, c’est le récap’ du jour.

Le cours du Bitcoin s'effondre

Le 10 novembre, le Bitcoin a atteint son record en montant jusqu’à 69 000 dollars. Depuis, la cryptomonnaie a chuté de plus de 12%, passant sous la barre des 60 000 hier. Le projet de loi sur les infrastructures ou encore la mise à jour Taproot pourraient expliquer cette chute libre. L’Ether est également en baisse depuis 5 jours, perdant encore 5% de sa valeur hier. Le marché global des cryptomonnaies a vu 200 milliards de dollars disparaître du marché dans la nuit.

Lire : le cours du Bitcoin s’effondre, plus de 200 milliards de dollars disparaissent du marché

FDJ : une nouvelle arnaque dans votre boîte mail

Nos confrères de Capital ont relevé de faux emails imitant le logo de certains jeux de la Française des Jeux tels que l’Euromillion ou My Million. Dans cet email, les pirates vous annoncent que vous êtes l’heureux gagnant d’une somme gigantesque et vous invitent à entrer en contact avec un huissier de justice pour vous guider dans vos démarches. Mais ce Maître Didier Coquel n’existe pas et il s’agit une fois encore d’une arnaque pour récupérer vos données personnelles. La FDJ rappelle que la seule façon de gagner un prix est d’avoir joué avec un ticket physique ou numérique.

Lire : EuroMillions – ce mail ne vient pas de la FDJ, c’est une arnaque !

Le SoC Snapdragon 898 n'est pas encore à la haute des attentes

Un nouveau benchmark du Galaxy S22+ nous apprend que le flagship n’est pas aussi puissant que prévu. Alimenté par le nouveau SoC Snapdragon 898, le Galaxy S22+ grimpe à 1163 points en single-core et à 2728 points en multicore et ne fait donc pas d’ombre à ses concurrents ou même à son prédécesseur, le S21+. Les résultats de Geekbench 5 ne sont pas définitifs et Samsung apportera certainement des optimisations logicielles d’ici la sortie du smartphone qui pourrait ainsi gagner en puissance.

Lire : Galaxy S22+ – un benchmark de la version Snapdragon 898 dévoile des résultats décevants