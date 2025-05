Le rival Android du casque de réalité mixte Apple Vision Pro se dévoile dans un test, et il s’annonce costaud

Le mystérieux casque de réalité mixte de Google refait surface avec une fuite technique révélatrice. Une puce très performante pourrait bien équiper ce futur appareil. De quoi laisser entrevoir des usages inédits mêlant virtuel et réel.

Depuis plusieurs mois, les géants de la tech misent sur la réalité virtuelle et augmentée pour développer de nouveaux produits. Ces technologies, regroupées sous le nom de réalité étendue (ou XR), permettent soit d’immerger complètement l’utilisateur dans un univers numérique, soit d’ajouter des éléments virtuels dans le monde réel. Google prépare, avec Samsung, un tout nouveau casque dans cette catégorie : un appareil encore en développement interne, souvent désigné sous le nom de code Project Moohan.

Ce projet secret semble prendre forme. Un benchmark repéré en ligne par le leaker @yabhishekhd révèle des données techniques précises. Le modèle testé correspond bien à ce casque XR, et il serait équipé d’une puce Snapdragon XR2+ Gen 2. Ce processeur de dernière génération est taillé pour les appareils de réalité étendue et avait déjà été pressenti pour ce produit. Sa présence renforce l’idée que Google vise un produit haut de gamme aux capacités avancées qui va venir directement concurrencer le Vision Pro d’Apple.

Google et Samsung misent sur la puce Snapdragon XR2+ Gen 2 pour leur futur casque XR

La puce Snapdragon XR2+ Gen 2 a été pensée pour ce type d’appareil immersif. Elle permet l’affichage d’images en réalité augmentée en couleurs, prend en charge le Wi-Fi 7 à faible latence, et intègre des fonctions de stabilisation comme Space Warp, utile pour éviter la sensation de nausée. D’après les données repérées, le casque embarquerait aussi 16 Go de RAM et fonctionnerait avec Android 14 dans une version spécialement adaptée à la réalité étendue. Ce type de configuration permettrait d’afficher des éléments numériques réactifs, en surimpression sur le monde réel ou dans un environnement entièrement virtuel.

Des journalistes ont pu essayer un prototype lors de la conférence Google I/O 2025. L’une des fonctions les plus marquantes repose sur l’intégration de l’intelligence artificielle Gemini. Le système est capable d’analyser l’environnement et d’afficher des informations contextuelles en temps réel. Lors d’une démonstration, le casque reconnaissait un arbre et présentait directement des données sur l’espèce observée. Google et Samsung travaillent sur un appareil polyvalent qui combinerait réalité virtuelle et augmentée. Sa sortie est attendue pour la seconde moitié de l’année 2025, en même temps que d’autres casques Android similaires.