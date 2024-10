Oppo officialise les Find X8 et Find X8 Pro, avec le bouton photo de l’iPhone 16 comme grande nouveauté

Les Oppo Find X8 et Find X8 Pro ont été présentés en Chine. Le constructeur insiste sur ses performances en photo, son SoC Dimensity 9400 et l'intégration d'un bouton photo sur le modèle Pro.

Oppo a officiellement lancé ses nouveaux smartphones haut de gamme Find X8 et Find X8 Pro en Chine. La marque a précisé que ces deux modèles seront prochainement disponibles à l'international, et donc en France, où Oppo est revenu cette année après une courte absence.

Les Oppo Find X8 et Find X8 Pro sont dans la lignée de leurs prédécesseurs des séries Find X6 et Find X7. Avec cette gamme, Oppo ambitionne de concurrencer les meilleurs mobiles de Samsung et de Xiaomi, voire les iPhone d'Apple. Ils se démarquent notamment par leur design premium et leurs capacités en photo.

Un bouton photo inspiré de l'iPhone 16

Oppo n'aura pas mis longtemps à reproduire le bouton photo introduit par Apple sur l'iPhone 16 pour ses propres produits. Le Find X8 Pro dispose en effet d'une touche de ce type, qui prend en charge deux types de contrôle : les pressions pour capturer les clichés et les balayages pour régler le zoom en avant ou en arrière. L'intérêt de ce bouton est d'offrir une alternative à l'écran tactile pour prendre des photos dans les situations pour lesquelles celui-ci n'est pas pratique. Les tests de l'iPhone 16 relevaient souvent qu'il n'est finalement pas bien plus aisé d'utiliser cette touche physique, nous verrons si Oppo a réussi à mieux l'intégrer qu'Apple quand nous aurons le Find X8 Pro en main.

Pour la photo justement, Oppo a intégré quatre capteurs au dos de son Find X8 Pro. Le module principal de 50 MP (f/1,6) est accompagné d'un objectif ultra grand-angle de 50 MP offrant un champ de vision de 120 degrés, d'un premier téléobjectif périscopique de 50 MP (f/2,6) avec zoom optique x3 et d'un deuxième téléobjectif périscopique de 50 MP (f/4,3) avec zoom optique x6. La caméra frontale propose une définition de 32 MP.

Le Find X8 embarque une caméra principale de 50 MP (f/1,8), un ultra grand-angle de 50 MP (champ de vision de 120 degrés) et le même téléobjectif périscopique de 50 MP (f/2,6) et zoom optique x3 que le Find X8 Pro. Il est par contre privé de l'autre téléobjectif périscopique et de son zoom optique x6. À l'avant, nous avons là aussi un capteur de 32 MP.

Les deux modèles bénéficient de la technologie HyperTone, qui permet de fusionner neuf images RAW pour chaque photo, ce qui doit améliorer la clarté et la plage dynamique, ainsi que réduire le bruit et les artefacts des photos. Le partenariat avec Hasselblad est reconduit, avec un mode Portrait dédié et une option LivePhoto, qui enregistre de courtes vidéos avant et après la capture d'une photo.

Une toute nouvelle puce

Les deux smartphones sont propulsés par la nouvelle puce haut de gamme de MediaTek, le Dimensity 9400. Ses performances sur les premiers benchmarks s'annoncent prometteuses, bien qu'inférieures à celles du Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. La capacité des batteries est généreuse : 5 630 mAh pour le Find X8 et 5 910 mAh pour le Find X8 Pro. La charge filaire atteint une puissance de 80 W et la charge sans fil de 50 W de part et d'autre.

L'affichage du Find X8 est confié à un écran OLED LTPO plat de 6,59 pouces, avec une définition 2 760 x 1 256 pixels, une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 4 500 nits. Le Find X8 Pro profite quant à lui d'un écran 6,78 pouces, légèrement incurvé sur les quatre côtés. Sa définition est de 2 780 x 1 264 pixels, pour les mêmes caractéristiques que le Find X8 en termes de fréquence de rafraîchissement et de luminosité.

La série Oppo Find X8 vient avec ColorOS 15 préinstallée, la surcouche logicielle maison du constructeur tout récemment annoncée et basée sur Android 15. La mise à jour apporte une interface plus moderne et une meilleure fluidité des animations. Le Find X8 est disponible en coloris noir, blanc, bleu et rose, le Find X8 Pro en noir, blanc et bleu.

Le Find X8 est vendu au prix de 4 199 yuans (545 euros) pour la version 12/256 Go et de 4 999 yuans (650 euros) pour la configuration 16/512 Go. Le tarif du Find X8 Pro monte à 5 299 CNY (690 euros) en 12/256 Go et 6 799 CNY (885 euros) pour la version avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Entre les taxes et l'importation, il faut compter environ des prix 30 % supérieurs en France.