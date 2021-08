Realme GT Neo 2 : écran 120 Hz, SD870, batterie 5000 mAh, une fuite dévoile tout !

Une fuite dévoile une grande partie de la fiche technique du Realme GT Neo 2. Écran, processeur, batterie, équipement photo, tout y passe. Quelques améliorations sont au programme, notamment au niveau performance. Une belle galerie de visuels présente également les contours ergonomiques du smartphone.

Realme a fait sensation avec sa gamme GT. Nous avons testé à la rédaction le Realme GT, certainement le smartphone le plus performant sous la barre des 500 euros, puisqu’il est équipé d’un Snapdragon 888 et de 8 Go de RAM (la version 12 Go est vendue au-dessus de cette limite). Son prix est de 449 euros, ce qui en fait l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment (même si la partie photo est à améliorer). Nous avons clairement été charmés.

Depuis, Realme a présenté plusieurs nouveautés dans la gamme GT : le GT Neo, le GT Neo Flash, le GT Master Edition et le GT Explorer Edition. Aucun d’entre eux n’est aussi ambitieux. Mais tous veulent se positionner comme des alternatives crédibles à Xiaomi, Oppo ou encore OnePlus sur le milieu de gamme. Un autre modèle pourrait d’ailleurs être prochainement dévoilé : le Realme GT Neo 2.

Nous en voulons pour preuve une fuite très complète sur le smartphone. Elle provient du leaker français Steve Hemmerstoffer (alias OnLeaks) et du site indien Digit India, dont provient l'image qui accompagne cet article. Vous retrouverez en fin de cet article une vidéo du site source qui présente le téléphone à 360°. Les visuels nous apprennent que le smartphone sera équipé d’un écran avec poinçon d’un châssis en aluminium, d’un dos en verre incurvé et d’un module photo avec trois capteurs et ce qui ressemble à deux flashs.

Realme GT Neo 2 : Snapdragon 870, batterie 5000 mAh et écran 120 Hz au programme

Les visuels étaient accompagnés d’une fiche technique complète avec un écran de 6,62 pouces, plus grand que celui des autres GT. Il serait Full HD+, Super AMOLED et compatible 120 Hz. À l’intérieur, nous retrouverions un Snapdragon 870 (en lieu et place du MediaTek Dimensity 1200) avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ainsi qu’une batterie de 5000 mAh (contre 4500 mAh précédemment), certainement compatible charge rapide.

Côté photo, le Realme Neo 2 serait équipé d’un capteur principal de 64 mégapixels, de capteurs secondaires 8 mégapixels (ultra grand-angle) et 2 mégapixels (macro) et d’un capteur selfie de 16 mégapixels, sans changement vis-à-vis du Realme GT Neo. Reste désormais à attendre une officialisation avec un prix et une date de sortie.