Le PSG visé par une cyberattaque, les données des supporters sont en danger

Le Paris Saint-Germain rejoint la liste des institutions françaises récemment ciblées par des cyberattaques, avec sa billetterie en ligne compromise. Cette attaque pourrait avoir de graves conséquences quant à la sécurité des informations personnelles des supporters.

La cybersécurité en France est mise à rude épreuve avec des incidents important touchant diverses institutions, dont France Travail et le réseau informatique interministériel de l'État, victimes de cyberattaques d'ampleur. Ces événements marquent une période de vulnérabilité accrue pour les infrastructures nationales, accentuée par des tensions géopolitiques et l'anticipation des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Dans ce contexte préoccupant, le Paris Saint-Germain est la dernière victime en date. Le club a confirmé une violation de données suite à une attaque informatique sur sa plateforme de billetterie en ligne. Bien que la faille ait été rapidement identifiée et corrigée, l'incident laisse planer le doute sur la sécurité des données personnelles des supporters.

Sur le même sujet – Les cyberattaques se multiplient à l’approche des JO de Paris, gare aux arnaques

La billetterie en ligne du PSG est compromise après une cyberattaque

L'attaque contre la billetterie en ligne du PSG a potentiellement mis en danger des informations sensibles telles que les noms, adresses, dates de naissance et coordonnées bancaires des supporters. Face à cette violation, le club a pris des mesures immédiates pour renforcer sa sécurité. Il a notamment renouvelé les identifiants des cartes cadeaux et a alerté ses supporters sur le comportement à adopter. La notification rapide de l'incident à la CNIL témoigne de la conformité du club aux réglementations en vigueur, mais dévoile également des failles concernant l'efficacité des mesures préventives existantes.

Au-delà de l'attaque elle-même, cet incident met en évidence les risques associés à la gestion des données en ligne. Pour les fans du PSG et tous ceux qui naviguent sur internet, cet incident rappelle qu'il est important de faire attention à ses informations. Donc, pensez bien à changer souvent de mot de passe et choisissez-en des compliqués, avec des lettres, des chiffres et des symboles. Activez l'identification à 2 facteurs (2FA) pour vous connecter. Regardez régulièrement si rien d'anormal n'apparaît sur vos comptes et soyez méfiants face à des emails ou des messages qui vous demandent vos infos personnelles.