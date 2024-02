Les cyberattaques se multiplient à l’approche des JO de Paris, gare aux arnaques

À l'approche des Jeux Olympiques de Paris, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) exprime de sérieuses inquiétudes quant à l'escalade des cybermenaces. Dans un contexte de multiplication des cyberattaques, l'évènement international pourrait devenir le théâtre de tentatives d'intrusions informatiques sans précédent.

Alors que Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques, la menace des cyberattaques pèse sur l'événement, d'autant plus avec l'annonce du retour de Lockbit, l'un des groupes de pirates les plus actifs. Après une intervention spectaculaire des forces de l'ordre ayant temporairement démantelé leur réseau, ce collectif de cybercriminels a rapidement rebondi, démontrant leur capacité à se régénérer et à intensifier leurs activités malveillantes. Ce regain d'activité est en effet particulièrement inquiétant pour les institutions gouvernementales.

Les récentes cyberattaques massives subies par des institutions françaises telles que la CAF et la Sécurité sociale révèlent une vulnérabilité alarmante face à ces menaces numériques. La fuite des données personnelles de 600 000 utilisateurs de la CAF, suite à un piratage ciblé, ainsi que le vol massif de données à la Sécurité sociale touchant un Français sur deux, illustrent la capacité des cybercriminels à exploiter les failles de sécurité à grande échelle. Ces incidents, en amont des Jeux Olympiques, démontrent l'impératif pour les organisateurs et les autorités de renforcer les mesures de cybersécurité pour protéger les participants et les infrastructures contre d'éventuelles intrusions numériques​​​​.

Les Jeux Olympiques pourraient devenir le nouveau terrain de jeu pour des cybercriminels

L'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) souligne que les Jeux Olympiques de Paris ne sont pas seulement une vitrine mondiale pour le sport, mais également pour les cybercriminels. La concentration d'activités, d'échanges et de communications autour de cet évènement crée un environnement propice aux attaques informatiques. Des organismes critiques liés aux Jeux, au nombre de 350, dont 80 jugés essentiels, sont désormais sous la vigilance accrue de l'agence. L'agence met en lumière une hausse préoccupante de 30% des attaques par ransomware par rapport à l'année précédente, soulignant une escalade continue des risques avant ces événements. L'objectif est donc clair : il faut prévenir toute tentative visant à nuire à la réputation de la France, à compromettre la sécurité des participants ou à perturber le bon déroulement des compétitions.

Au-delà des infrastructures liées aux JO, l'ANSSI met en garde contre une recrudescence des attaques visant les appareils mobiles, notamment ceux des cadres dirigeants. Ces attaques, de plus en plus sophistiquées, sont menées à l'aide de malwares vendus par des entreprises spécialisées à des acteurs malveillants. Ce phénomène souligne l'émergence d'un marché noir de la cybercriminalité, où des outils d'espionnage avancés sont désormais facilement accessibles à ceux qui cherchent à voler des informations sensibles ou exercer une influence néfaste. Face à cette menace grandissante, l’agence nationale appelle à une vigilance et une coopération internationale renforcées pour assurer la sécurité de cet évènement d'envergure mondiale.

Source : ANSSI