Le prix du Nothing Phone 1 dévoilé, Amazon n’arrive plus à recruter, c’est le récap

Amazon n’a pas attendu l’annonce officielle du Nothing Phone 1 pour dévoiler le prix du smartphone, Amazon craint une pénurie de main-d’œuvre, car les employés ne veulent plus travailler pour l’entreprise, la qualité des voitures Tesla baisse drastiquement depuis 2021, c’est le récap.

Le Nothing Phone 1 n’a toujours pas été officiellement dévoilé, mais Amazon Allemagne a déjà mis en ligne la page du smartphone, dévoilant au passage les tarifs de toutes les versions. Les conditions de travail toujours aussi inacceptables et cruelles pour les employés d’Amazon font fuir les nouvelles recrues, et le géant craint désormais une pénurie de main-d’œuvre. Les voitures Tesla ont enregistré une hausse significative des problèmes techniques en plus par rapport à l’année dernière. Allez, on vous dit tout ce que vous avez manqué de la journée du 30 juin 2022.

Les tarifs du Nothing Phone 1 dévoilés par Amazon

Amazon a mis en ligne les pages du Nothing Phone 1 sur son site Internet, et par conséquent, leurs prix. On sait désormais que le smartphone sera proposé en trois configurations différentes avec un tarif de départ fixé à 469,99 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Amazon confirme d’ailleurs également que le smartphone sera bien disponible en deux coloris dès le lancement : Blanc et Noir.

Lire – Nothing Phone 1 : Amazon dévoile le prix du smartphone juste avant le lancement

Amazon ne fait plus rêver, l’entreprise a beaucoup de mal à embaucher

Une étude interne menée chez Amazon affirme que le géant américain du commerce en ligne pourrait bientôt manquer de travailleurs dans ses gigantesques entrepôts américains, notamment à cause des conditions de travail rudes qui ne font plus rêver les jeunes du pays. D’ici 2024, la firme pourrait faire face à une importante crise de main-d’œuvre.

Lire – Amazon craint une pénurie de main-d’œuvre, plus personne ne veut travailler dans l’entreprise

Les finitions de certaines Tesla laissent à désirer depuis 2021

Une étude publiée par J.D. Power révèle que les voitures Tesla ont enregistré une hausse significative des problèmes techniques par rapport à l’année dernière. La situation devient assez inquiétante, puisque pour 100 véhicules, on compte déjà 266 signalements. Cependant, Tesla est loin d’être le seul touché par ces problèmes de finitions, puisqu’en réalité, c’est toute l’industrie automobile qui souffre de la pénurie mondiale de composants.

Lire – Tesla : la qualité des voitures électriques a drastiquement baissé depuis 2021, selon cette étude