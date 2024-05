Darty casse le prix de la montre connectée Garmin VivoActive 5 !

Découvrez dès maintenant la montre connectée Garmin VivoActive 5 à prix mini chez Darty ! Pendant quelques jours, l'enseigne propose une remise exceptionnelle de -10%. On vous dit tout sur l'offre ci-dessous.

Découvrir l'offre chez Darty

Darty frappe fort en ce printemps avec une réduction alléchante sur l'une des montres connectées les plus prisées du marché : la Garmin VivoActive 5. Initialement proposée à 299€, cette montre se retrouve maintenant à seulement 269€ grâce à une remise de 10%.

Toute la technologie dont vous avez besoin à votre poignet

La Garmin VivoActive 5 se distingue par son design élégant et ses fonctionnalités avancées, répondant aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Dotée d'un écran AMOLED de 1,3 pouces, cette montre offre une lisibilité parfaite même en plein soleil, grâce à sa résolution de 260 x 260 pixels. Le verre Corning Gorilla assure une protection optimale contre les rayures et les chocs du quotidien.

La Garmin VivoActive 5 est équipée de multiples capteurs qui permettent un suivi précis de la condition physique. Parmi ceux-ci, on trouve un GPS intégré, un accéléromètre, un gyroscope, et un capteur de fréquence cardiaque au poignet. Ces capteurs permettent de mesurer la distance parcourue, la vitesse, le rythme cardiaque et même la qualité du sommeil. La montre propose également des profils d'activités préchargés pour différents sports, comme la course à pied, la natation, le cyclisme, et bien d'autres.

Outre ses capacités de suivi sportif, la Garmin VivoActive 5 est également une montre connectée à part entière. Elle permet de recevoir des notifications de votre smartphone directement à votre poignet, que ce soit des appels, des messages ou des alertes d'applications. De plus, grâce à sa compatibilité avec les paiements sans contact via Garmin Pay, vous pouvez effectuer des transactions rapidement et en toute sécurité sans avoir à sortir votre portefeuille.

La montre dispose d'une autonomie impressionnante, pouvant aller jusqu'à 8 jours en mode smartwatch et 18 heures en mode GPS. Cette longévité est rendue possible grâce à une gestion intelligente de l'énergie, qui adapte la consommation en fonction de l'utilisation. De plus, la Garmin VivoActive 5 est résistante à l'eau jusqu'à 5 ATM, ce qui permet de l'utiliser sans souci lors de séances de natation ou sous la douche.

La Garmin VivoActive 5 ne se contente pas de surveiller votre activité physique, elle prend également soin de votre santé globale. La montre offre des fonctionnalités telles que le suivi du stress, la respiration guidée, et la surveillance de l'oxygène sanguin grâce au capteur Pulse Ox. Ces outils permettent de mieux comprendre votre état de santé et de prendre des mesures pour améliorer votre bien-être quotidien.

De plus, l'application Garmin Connect, disponible sur iOS et Android, offre une analyse détaillée de toutes vos données, ainsi que des conseils personnalisés pour optimiser vos performances et votre santé. Vous pouvez également partager vos progrès avec la communauté Garmin, participer à des défis et rester motivé en tout temps.

Tout savoir sur la montre Garmin VivoActive 5

Finalement, que vous soyez un sportif aguerri ou simplement à la recherche d'un compagnon technologique fiable pour suivre votre santé, cette offre est une opportunité à ne pas manquer. Ne tardez pas à profiter de cette réduction et à découvrir toutes les fonctionnalités exceptionnelles de la Garmin VivoActive 5.