Tesla : ce client reçoit une facture de recharge terrifiante de 550 000 €

Ce client chinois, propriétaire d'une Model 3, a probablement bondi devant le montant de sa dernière facture de recharge adressée par Tesla. Il faut dire que la somme a de quoi provoquer des sueurs froides : plus de 550 000 € !

L'une des principaux arguments de l'électrique, c'est évidemment le prix de la recharge. D'ordinaire, la facture reste moins élevée au global qu'avec une voiture thermique traditionnelle. Seulement, ce propriétaire chinois d'une Tesla Model 3 a dû regretter son achat après avoir vu le montant de sa dernière facture de recharge.

En effet, Tesla lui a demandé le règlement d'une somme astronomique : pas moins de 608 700 dollars, soit 557 800 euros ! Le client malchanceux a raconté cette mésaventure sur le principal réseau social chinois Weibo ce samedi 5 mars 2022. Il y explique avoir reçu une notification sur l'application mobile du constructeur. Elle l'informait qu'il avait désormais interdiction d'utiliser un Superchargeur tant que cette ardoise impressionnante ne sera pas réglée en totalité.

Une facture de recharge terrifiante de plus de 550 000 €

De son côté et comme vous pouvez l'imaginer, l'incompréhension est au rendez-vous. D'autant que sa dernière recharge date du 27 février et qu'il s'était contenté d'alimenter sa voiture durant 20 minutes seulement. Cerise sur le gâteau, ce client bénéficiait encore de minutes de recharge gratuites, suffisamment visiblement pour parcourir 2285 km supplémentaires. Il s'agissait du reliquat de l'ancien programme de parrainage de Tesla, qui offrait 1500 km de crédit de recharge en Chine pour les nouveaux acheteurs et leurs parrains.

D'après les détails données par l'application, l'utilisateur devait donc s'acquitter d'une facture de 557 800 € pour la recharge de 1 923 720 kWh ! Soit l'équivalent de 32 000 recharges de 0 à 100% dans le cas d'une batterie de 60 kWh. Comme vous pouvez vous en douter, il s'agissait d'un bug de l'appli. La chose a été confirmée par le service client du constructeur et le montant de la facture a été rectifié.

Pour rappel, les clients Tesla ont affaire régulièrement à des bugs. Si certains sont d'une gravité mineure, d'autres le sont bien plus. En mars 2021, plusieurs utilisateurs ont constaté avec effarement qu'ils avaient été débités du double de la somme prévue après l'achat de leur nouvelle voiture. La banque comme le constructeur ont tardé à entamer les procédures nécessaires pour procéder au remboursement du trop-perçu.

