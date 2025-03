Le Poco F7 Ultra arrive, le nouveau roi du rapport performances-prix ?

Le Poco F7 Ultra va sans doute devenir l'un des smartphones équipés d'un SoC Snapdragon 8 Elite les moins chers disponibles. Son lancement est imminent.

Il devrait être lancé très prochainement sur le marché, le Poco F7 Ultra a été aperçu dans la base de données de l'organisme de certification thaïlandais NBTC. Il apparaît sous le numéro de modèle 24122RKC7G et il devrait s'agir d'une version légèrement remaniée du Redmi K80 Pro sorti en Chine en novembre dernier.

Nous savons que le Poco F7 Ultra embarque une puce Snapdragon 8 Elite et 12 ou 16 Go de RAM selon la configuration. Les performances du Redmi K80 Pro sur les benchmarks sont impressionnantes, celles du Poco F7 Ultra devraient être à peu près égales. Poco est une marque appartenant à Xiaomi. Elle promet des smartphones au rapport performances-prix particulièrement intéressant. Les utilisateurs peuvent donc accéder à des appareils rapides et qui le restent longtemps pour un prix inférieur à ceux pratiqués par la concurrence. Des concessions sont par contre réalisées sur d'autres aspects techniques, comme la photo.

Le Poco F7 Ultra mise tout sur les performances de sa puce

Le Poco F7 Ultra est attendu avec un écran OLED de 6,67 pouces, définition QHD+ (1 440p) et fréquence de rafraîchissement 120 Hz. La partie photo serait confiée à un capteur principal 50 MP, f/1.6, 24 mm, à un ultra grand-angle 32 MP, f/2.2, 15 mm et à un téléobjectif 50 MP, f/2.0, 60 mm (équivalent zoom optique 2,5x).

Le Redmi K80 Pro est équipé d'une batterie de 6 000 mAh. Mais il n'est pas rare que les versions chinoises des smartphones de Xiaomi disposent d'un accumulateur doté d'une plus forte capacité. Le Poco F7 Ultra disponible chez nous pourrait donc avoir une batterie de moins de 6 000 mAh. La recharge filaire 120 W et la charge sans fil 50 W seraient par contre bien au rendez-vous.

Le Poco F7 Ultra sera livré sous HyperOS 2.0, surcouche de Xiaomi basée sur Android 15. Il est certifié IP68, embarque un lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran et se déclinerait dans les options de stockage 256 Go, 512 Go et 1 To (toutes ne seront pas forcément disponibles en France). Le Poco F7 Pro devrait sortir en même temps, avec un SoC Snapdragon 8 Gen 3, une recharge filaire 90 W et sans fil 30 W.

