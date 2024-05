Le plus grand réseau de botnet de l’histoire vient d’être démantelé, son ampleur va vraiment vous étonner

Les gouvernements des États-Unis et de Singapour ont démantelé le botnet 911 S5, considéré comme le plus grand ayant jamais existé. Son administrateur, Yunhe Wang, a été arrêté à Singapour, ce qui marque une victoire des plus importantes dans la lutte contre la cybercriminalité.

La cybercriminalité représente une menace croissante pour la sécurité mondiale. Les botnets, réseaux d'ordinateurs infectés utilisés pour des activités malveillantes, en sont un élément clé. Récemment, les autorités américaines et singapouriennes ont annoncé le démantèlement de ce qui pourrait être le plus grand botnet jamais découvert, le 911 S5.

Un botnet est un réseau de dispositifs informatiques infectés par des logiciels malveillants, bien souvent sans que leurs propriétaires en soient conscients. On les retrouve en général sous la forme de VPN gratuits, comme dernièrement sur Android. Ces dispositifs sont ensuite contrôlés à distance par des cybercriminels pour mener diverses activités illégales. Les plus courantes sont les attaques DDoS (attaques collectives par saturation de service), l'envoi de spams ou le vol de données personnelles. Le 911 S5, en particulier, permettait à ses utilisateurs de dissimuler leur identité en ligne et de mener des opérations criminelles sans être détectés.

Le botnet 911 S5 comprenait plus de 19 millions d'adresses IP et 150 serveurs

Le botnet 911 S5 permettait aux cybercriminels de dissimuler leur identité tout en menant diverses opérations illicites. Les gouvernements des États-Unis et de Singapour ont découvert que ce réseau comprenait plus de 19 millions d'adresses IP uniques, dont 600 000 provenaient des USA. Wang gérait environ 150 serveurs dédiés dans le monde entier, dont 76 loués à des fournisseurs de services en ligne basés aux chez l’oncle Sam. Ils étaient utilisés pour déployer et contrôler les appareils infectés, et offrait aux clients payants un accès à ces adresses IP proxy.

Les autorités américaines ont également sanctionné trois individus et trois entreprises liés au botnet 911 S5. Le groupe proposait des outils VPN gratuits infectant les appareils des utilisateurs avec des malwares, intégrant ainsi leurs ordinateurs au botnet. Wang aurait gagné près de 100 millions d’euros en vendant l'accès à ce réseau criminel.