Le PlayStation Plus se dévoile, des gouvernements espionnent des utilisateurs Android, le récap

Le nouveau PlayStation Plus se lance en Asie, une société vend un malware Android à plusieurs gouvernements, Google Street View s’améliore sur Android et iOS, voici le récap de l’actualité d’hier.

Google Maps fête ses 15 ans ! Pour l’occasion, Google a préparé une petite surprise pour tous les utilisateurs de Street View, notamment ceux sur smartphone. Surprise également pour les joueurs qui attendent le PlayStation Plus, qui découvrent aujourd’hui la toute nouvelle interface. Enfin, sur une note moins joyeuse, nous avons appris que huit gouvernements on acheté un logiciel espion similaire à Pegasus sur Android.

Google Street View permet désormais de retourner dans le passé sur smartphone

À l’occasion des 15 ans Google Maps, la firme de Mountain View offre un petit cadeau aux utilisateurs Android et iOS. En effet, il est possible depuis quelques années maintenant de « retourner dans le passé » sur Street View. Autrement dit, on peut sélectionner une date pour voir à quoi ressemble le lieu recherché à cet instant. Désormais, il est donc également possible d’effectuer cette manipulation sur smartphone. De plus, Google a présenté une nouvelle caméra, plus facilement transportable, qui permettra d’améliorer la qualité des images.

Une société vend des malwares pour espionner les utilisateurs Android

Cytrox : c’est le nom de cette entreprise malveillante, basée en Macédoine du Nord, qui exploite cinq failles zero-day sur Android pour y installer des malwares. Au total, on compte huit gouvernements ayant acheté les services de Cytrox. Les logiciels espions revendus sont capables d’espionner les enregistrements audio des utilisateurs, d’ajouter des certificats d’autorité de certification et de cacher des applications. Predator, le nom du malware, serait ainsi similaire à Pegasus, le virus qui a espionné plusieurs politiques et journalistes.

Le PlayStation Plus se dévoile en Asie, voici son design

Après plusieurs semaines de teasing, il est temps de découvrir à quoi ressemble le nouveau PlayStation Plus. Disponible depuis aujourd’hui dans plusieurs d’Asie, des utilisateurs ont partagé plusieurs captures d’écran dévoilant le design de l’interface. On retrouve des catégories de jeux similaires à ce que l’on peut voir sur Netflix, comme les jeux de tirs ou les RPG. Le design est plus horizontal que celui du Game Pass et plus en valeur les jeux, dont nous avons par ailleurs pu avoir un aperçu. Parmi ces derniers : Ghost of Tsushima, Returnal ou encore Killzone : Shadow Fall.

