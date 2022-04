Le Play Store détaille enfin les données personnelles collectées par les apps

Google ajoute au Play Store des fiches de confidentialités à chaque page d'applications. Ces fiches détaillent quelles sont les données personnelles des utilisateurs qui sont collectées et à quoi elles servent. Les développeurs devront renseigner ces fiches de confidentialités pour chacune de leurs applications avant le 20 juin prochain sous peine qu'elles soient exclues du Play Store.

Aujourd'hui pourrait naitre un nouveau scandale à propos de Meta et de sa gestion “hasardeuse” des données personnelles des utilisateurs. En effet, selon les ingénieurs en charge de la gestion des informations sur les utilisateurs, Facebook n'est plus en mesure de savoir comment sont utilisées ces données. Le système d'information est devenu tellement tentaculaire et complexe qu'il est impossible de faire le tri et encore moins d'empêcher l'utilisation de certaines données, même si l'utilisateur refuse qu'elles le soient. Une situation incroyable qui concerne tout de même 3 milliards de personnes !

Lire aussi – Données personnelles : les internautes font plus confiance à Amazon et Google qu’à Apple !

Hasard du calendrier, Google dévoile aujourd'hui, 26 avril 2022, les fiches de confidentialité qui apparaitront bientôt dans le Play Store. Ces fiches ont pour but de lever le voile obscur qui existe entre l'utilisateur et l'application. Un voile qui concerne l'utilisation concrète de ses données personnelles. Chaque utilisateur aura bientôt l’occasion, sur la page d'installation d'une application, de vérifier quelles données sont utilisées et comment elles le sont. Chaque utilisateur pourra ainsi, en connaissance de cause, utiliser ou non une application.

Les développeurs devront indiquer les données personnelles collectées par leurs apps

Bien sûr, ce n'est pas Google qui remplira ces fiches. Ce sont les développeurs. Ils ont donc jusqu’au 20 juin pour soumettre leurs formulaires. Ils devront indiquer, pour chaque application, quelles sont les données collectées, pourquoi elles ont besoin de l'être et ce qu'elles deviennent une fois utilisées. Plusieurs informations différentes pourront être affichées dans le Play Store :

Le développeur collecte-t-il des données et dans quel but

Partage-t-il ces données avec des personnes tierces

Quelles les mesures mises en place pour sécuriser ses données : chiffrement et suppression

L'application respecte-t-elle les règles du Google Play Store relatives aux familles afin de mieux protéger les enfants

Les pratiques du développeur respectent-elles les normes de sécurité internationales

Grâce à ces fiches de confidentialité, une nouveauté qui peut paraître minime, vous aurez un meilleur contrôle sur vos données et aurez un peu plus conscience de la façon dont elles sont utilisées.