Le Pixel 9a va faire une concession technique importante

Le Pixel 9a aura bien droit à un SoC Tensor G4, mais différent de celui qui propulse les Pixel 9 et 9 Pro. Surtout, son modem sera moins performant.

Les Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL viennent à peine de sortir que l'on se projette déjà vers le prochain smartphone de Google, le Pixel 9a. Nous avons déjà eu un aperçu du design du mobile milieu de gamme, voilà maintenant que nous en apprenons plus sur ses caractéristiques techniques.

Les modèles Pixel Xa ont toujours fait des concessions sur la qualité des matériaux utilisés, sur l'écran ou sur la partie photo. Pour réaliser des économies, ces appareils sont aussi équipés d'une puce différente que sur les smartphones de la gamme principale, même si on ne s'en rend pas compte de prime abord à la lecture de la fiche technique.

Un vieux modem pour le Pixel 9a

Le Pixel 9a embarquera bien un SoC Tensor G4, mais dans une version moins premium que sur les Pixel 9 et 9 Pro. La conception silicone reste identique, mais l'enrobage est distinct. Sur les Pixel 9 et 9 Pro, c'est la technologie FOPLP (Fan-Out Panel Level Packaging) qui est utilisée, alors que le Pixel 9a devra se contenter de l'IPoP (Integrated Package on Package), moins coûteux.

Qui dit moins cher, dit aussi moins efficace. L'IPoP est plus épais et gère moins bien la chaleur que le FOPLP. Et ce n'est pas tout. Si cet écart entre les Pixel principaux et le modèle de milieu de gamme n'est pas nouveau, Google a trouvé sur cette génération un autre moyen de réaliser des économies, révèle Android Authority.

Le Pixel 9a ne profitera en effet pas du nouveau modem Exynos 5400, présent sur le Pixel 9. Le mobile conserve l'Exynos 5300 de l'année antérieure. L'Exynos 5400 est bien plus efficace énergétiquement que l'Exynos 5300 et dégage donc moins de chaleur. Il est aussi compatible avec la fonctionnalité SOS d'urgence par satellite et prend en charge la version 5G 3GPP Rel. 17, plus performante que les précédentes.

Conséquence, le Pixel 9a pourrait présenter des performances légèrement inférieures aux autres Pixel 9 dans certains scénarios. De quoi pousser les utilisateurs à privilégier les modèles plus haut de gamme ?

Source : Android Authority