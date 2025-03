Le Pixel 9a est officiel, mais cette raison inattendue va vous forcer à patienter avant de le précommander

Le Pixel 9a est désormais officiel, pourtant, contrairement aux habitudes de Google, les précommandes ne sont toujours pas ouvertes. Un retard surprenant, alors que certaines unités ont déjà été mises en vente dans certains pays.

Lorsqu’un nouveau Pixel est annoncé, Google suit généralement un calendrier bien établi : présentation officielle, ouverture immédiate des précommandes et mise en vente quelques jours plus tard. C’était le cas pour les précédents modèles comme le Pixel 8a ou le Pixel 9 Pro. Pourtant, cette année, le Pixel 9a déroge à la règle. Malgré son annonce officielle, il est toujours impossible de le réserver. Un contretemps qui soulève des interrogations sur la gestion de ce lancement et sur les raisons d’un tel retard.

Ce retard contraste avec l’énorme quantité de fuites qui ont précédé l’annonce. Depuis plusieurs mois, presque toutes les caractéristiques du Pixel 9a ont été dévoilées avant l’heure : écran OLED 120 Hz, processeur Tensor G4, IA intégrée, prix sous les 600 €… Certains revendeurs sont même allés encore plus loin, en mettant le smartphone en vente avant l’annonce officielle, notamment à Dubaï. Face à cette situation, Google n’a pas encore donné de raison précise à ce retard, bien qu’une explication commence à émerger.

Un problème de production retarde les précommandes du Pixel 9a

D’après un communiqué officiel de Google, ce report serait dû à un problème de composants affectant un nombre limité d’unités du Pixel 9a. L’entreprise n’a pas précisé la nature exacte du souci, mais il semble assez sérieux pour retarder l’ouverture des précommandes. Malgré cela, la société maintient une sortie commerciale pour avril 2025, ce qui laisse penser que la situation pourrait être rapidement résolue. Il faudra cependant voir si ce retard n’aura pas d’impact sur les stocks disponibles au moment du lancement officiel.

Ce retard pourrait jouer en défaveur du Pixel 9a, en particulier face au Samsung Galaxy A56, son principal concurrent sur le segment des smartphones à moins de 600 €. Pourtant, le 9a a plusieurs arguments en sa faveur : un appareil photo amélioré, un écran plus lumineux, une meilleure autonomie et 7 ans de mises à jour Android. Reste à voir si l’attente prolongée ne découragera pas les futurs utilisateurs potentiels. Si les précommandes ne sont pas ouvertes rapidement, Google risque de perdre un précieux élan marketing, surtout face à des concurrents qui multiplient les promotions et lancements sans délai.