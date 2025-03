Le Pixel 9a devient le premier smartphone pensé pour gérer l’argent de vos enfants grâce à cette nouvelle fonction

Gérer l’argent de poche des enfants n’est pas toujours simple. Google propose une solution avec le Pixel 9a : une nouvelle fonctionnalité permet aux parents de surveiller les paiements effectués avec le smartphone. Une manière plus sécurisée et pratique de gérer les dépenses des plus jeunes.

Donner de l’argent à son enfant sans craindre les pertes ou les excès n’a jamais été évident. Entre les billets égarés, les cartes bancaires prêtées et les achats imprévus, les parents manquent souvent de visibilité sur les dépenses de leurs enfants. Avec Google Wallet pour les enfants, disponible sur le Pixel 9a, ils peuvent enfin garder un contrôle total sur leurs paiements, tout en leur offrant plus d’autonomie.

Grâce à Family Link, les parents peuvent désormais ajouter Google Wallet au téléphone de leurs enfants et superviser leur utilisation. Concrètement, ces derniers pourront payer en magasin via Google Pay, stocker des cartes cadeaux, des billets de cinéma ou encore leur carte de bibliothèque. Pour garantir une utilisation encadrée, plusieurs restrictions sont mises en place afin que les adultes gardent le contrôle.

Le Pixel 9a devient le smartphone idéal pour les parents grâce à Google Wallet

Contrairement aux adultes, les enfants ne peuvent pas effectuer d’achats en ligne avec leur Google Wallet. Chaque carte ajoutée devra d’abord être approuvée par les parents. Une fois activée, chaque achat déclenche une notification envoyée au responsable familial, qui pourra consulter l’historique des paiements à tout moment. En cas de problème, un parent pourra retirer la carte de Wallet à distance ou désactiver l’accès aux passes.

Par exemple, si un adolescent dépense trop souvent dans des fast-foods, un parent peut limiter son accès à certaines cartes ou surveiller ses transactions en temps réel.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, le Pixel 9a devient un smartphone encore plus attractif pour les parents. Ils peuvent laisser leurs enfants payer en toute autonomie, tout en gardant un œil sur leurs transactions. Déjà disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Espagne et en Pologne, Google Wallet pour les enfants devrait progressivement être déployé ailleurs. Pour l’instant, Google n’a pas confirmé de date pour la France, mais l’arrivée de cette option dans d’autres pays laisse espérer un lancement à venir. De plus, l’entreprise a précisé que cette fonction sera étendue à d’autres téléphones Android à l’avenir, sans préciser de calendrier exact.