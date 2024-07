Le Pixel 9 Pro XL va avoir droit à autant de RAM qu’un PC selon ces photos volées

Des images du prochain Pixel 9 Pro XL de Google ont fait surface en ligne, offrant un aperçu de ce que nous réserve l’entreprise américaine pour son smartphone grand format, et il y a des surprises.

De nouvelles images du Pixel 9 Pro XL sont apparues sur un fil de discussion du forum XDA Developers. Les photos volées, partagées par le membre du forum pourelle, présentent une unité de pré-production du Pixel 9 Pro XL, dont le nom de code est “komodo”. Ce qui saute aux yeux, c'est le design épuré de l'appareil, avec des coins arrondis et un panneau arrière assez élégant.

Mais c'est ce qu'il y a sous le capot qui retient vraiment l'attention. Les images révèlent que le Pixel 9 Pro XL sera équipé d'une énorme quantité de mémoire vive de 16 Go, fabriquée par Samsung. Il s'agit d'un bond substantiel par rapport aux 12 Go que l'on trouve dans les modèles actuels Pixel 8 Pro et Pixel Fold, ce qui pourrait donner à Google un avantage sur ses concurrents sur le marché des flagships Android.

Le Pixel 9 Pro XL a droit à deux améliorations de taille

Les options de stockage semblent être tout aussi impressionnantes, l'appareil ayant fait l'objet d'une fuite étant doté de 256 Go de stockage embarqué. Bien qu'il ne soit pas clair s'il s'agira de la configuration de base, cela suggère peut-être que Google prend un peu plus au sérieux les besoins des utilisateurs recherchant des grands smartphones.

On apprend également que le Pixel 9 Pro XL utilisera le nouveau modem Exynos 5400 de Samsung. Ce modem 5G, construit sur le processus EUV 4nm de Samsung, promet une connectivité et une efficacité énergétique améliorées, répondant alors à certaines des critiques formulées à l'encontre du modem Exynos 5300 actuel que l'on trouve dans la série Pixel 8.

L'Exynos 5400 apporte notamment la prise en charge de la connectivité par satellite, laissant entrevoir de nouvelles fonctionnalités potentielles pour la gamme Pixel 9. Cela pourrait changer la donne pour les utilisateurs dans les zones reculées ou en cas d'urgence.

Bien que la fuite concerne spécifiquement le Pixel 9 Pro XL, il est raisonnable de s'attendre à ce que bon nombre de ces mises à niveau se répercutent sur les autres modèles de la famille Pixel 9. Le Pixel 9 Pro standard est susceptible de partager la même configuration de 16 Go de RAM, tandis que le Pixel 9 de base pourrait voir une augmentation à 12 Go. Il s’agirait toujours d’une augmentation notable par rapport aux 8 Go de son prédécesseur. Rendez-vous à l’événement surprise “Made by Google” du 13 août pour tout savoir à leur sujet.