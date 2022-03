Le pirate qui a attaqué Microsoft, Nvidia et Samsung est un adolescent de 16 ans

Le groupe de pirates LAPSUS$ a récemment réussi à infiltrer les serveurs de Nvidia, Samsung, Okta et Microsoft. Les chercheurs en sécurité ont donc été surpris de découvrir que le groupe semblait en fait être dirigé par un jeune de 16 ans.

LAPSUS$ est une organisation criminelle dont la marque de fabrique est de s'attaquer à d’importants groupes, de pénétrer leurs serveurs, puis de se vanter de leur exploit. Pour les chercheurs, la bande ressemblait initialement à des attaquants utilisant des ransomwares, mais ce n’est finalement pas le cas. Au lieu de cela, LAPSUS$ est spécialisé dans l’extorsion. L’organisation vole les victimes, puis menace de détruire les données dérobées si une rançon n'est pas payée.

Au début du mois de mars 2022, les pirates s’étaient attaqués à Nvidia et avaient exigé que toutes les cartes graphiques puissent miner des cryptomonnaies sous peine de dévoiler des documents confidentiels. Le groupe avait ensuite visé Samsung quelques jours plus tard et avait menacé le géant coréen de publier 190 Go de données sensibles. Enfin, il y a peu, ce sont les serveurs de Microsoft qui avaient été la cible des pirates.

Le groupe de pirate serait dirigé par un adolescent

Alors qu’on pourrait imaginer que LAPSUS$ est un groupe de pirates avec beaucoup d’expérience puisqu’il est capable de voler des données de grands groupes du numérique, il semblerait qu’il s’agisse finalement de simples adolescents. La police de la ville de Londres a annoncé avoir arrêté sept adolescents en raison de leurs liens présumés avec les différentes affaires.

À leur tête, on retrouverait un garçon de 16 ans vivant avec sa mère à environ 8 kilomètres de l’université d’Oxford, en Angleterre. Interrogée par nos confrères de Bloomberg depuis l’interphone du domicile, la mère a annoncé ne pas être au courant des activités illégales de son fils et n’a pas souhaité se prononcer sur l’affaire. Cependant, elle a déclaré que son fils « n'a jamais parlé de piratage, mais il est très bon en informatique et passe beaucoup de temps sur l'ordinateur. J'ai toujours pensé qu'il jouait à des jeux ».

Un autre membre de LAPSUS$ serait un adolescent basé au Brésil, et les chercheurs auraient identifié d’autres comptes uniques associés au groupe de pirates, ce qui laisse penser qu'il y a d'autres membres en liberté. L’annonce de la découverte des auteurs du piratage est une bonne nouvelle pour les grands groupes américains, qui pensaient à l’origine être victimes de pirates russes à cause des tensions géopolitiques actuelles relatives à la guerre en Ukraine.

Source : BBC