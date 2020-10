Le patron de Free Xavier Niel dit stop aux smartphones subventionnés

Xavier Niel, le patron de Free, se bat depuis longtemps contre le système des smartphone subventionnés pratiqué par la concurrence. Il revient aujourd’hui à la charge dans une interview accordée au journal Les Echos. Pour lui, ce système de subvention contribue à l’obsolescence programmée, et donc à augmenter la pollution.

Xavier Niel veut changer la manière dont nous achetons les smartphones. Les opérateurs Orange, Bouygues ou SFR proposent à leur client des smartphones subventionnés, c’est-à-dire inclus dans leur abonnement, ce qui a tendance à monter leur prix. Une pratique dénoncée par le patron de Free, qui voit là une pollution inutile.

Xavier Niel a accordé une interview au journal Les Echos pendant laquelle il donne son sentiment sur le paysage actuel du monde des télécoms, et sur l’économie française en général en ces temps de Covid. Il s’attaque une nouvelle fois au système des smartphones subventionnés. Pour lui, ce système est archaïque. Pire, il est extrêmement polluant.

Dénoncer la subvention plutôt que la 5G

En effet, le fait de subventionner un smartphone incite le client à en changer plus souvent à cause d’offres qui peuvent paraître agressives. Pour lui, supprimer ce système reviendrait donc à encourager les gens à garder leur terminal plus longtemps. La barrière psychologique qui consiste à payer son téléphone au prix fort est donc une solution, au contraire de la subvention qui, paradoxalement, rend le produit plus cher à long terme. Xavier Niel défend également la 5G, pointée du doigt par les écologistes comme étant un facteur de pollution. Ce n’est pas ce nouveau réseau qui pollue, mais bien l’obsolescence programmée.

Depuis son lancement en 2012, Free Mobile n’a jamais proposé un système de subvention pour ses clients. Plus que cela, Xavier Niel l’a souvent dénoncé, la jugeant trompeuse. Avec l’arrivée de la 5G et les débats qui vont autour, le patron de Free cherche à pointer du doigt le réel souci en termes d’empreinte écologique dans le domaine des télécoms en France.

Concernant l’actualité de Free, ce dernier a lancé un nouveau forfait il y a quelques heures, offrant 80 Go de data à ses clients pour 13 euros par mois. Une offre intéressante qui est valable un an, avant de repasser à 20 euros par mois.

