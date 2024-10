Le nouveau processeur de Qualcomm pour smartphone Android est sacrément puissant, tous les benchmarks sont d’accord

Comme chaque année, Qualcomm a présenté un nouveau composant haut de gamme destiné aux smartphones : le Snapdragon 8 Elite. Le fondeur promet à cette occasion des performances hors du commun grâce à ces nouveaux cœurs Oryon et de nombreux changements apportés au GPU et au NPU. Qu’en est-il vraiment ? Voici ce qu’en disent les benchmarks.

Toute la semaine, Qualcomm a présenté ces dernières innovations à l’occasion du Snapdragon Summit. Notamment le Snapdragon 8 Elite, nouveau processeur haut de gamme pour les smartphones sous Android. S’appuyant sur l’architecture du Snapdragon 8 Gen 3 (un composant tout en un avec le CPU, le GPU, le DSP, l’ISP, le NPU, le modem, etc.), le nouveau SoC de Qualcomm profite des nouveaux cœurs pour le CPU : les fameux Oryon que vous retrouvez dans le Snapdragon X Elite.

Ce ne sont cependant pas les mêmes cœurs Oryon que vous retrouvez dans le Snapdragon X Elite et dans le Snapdragon 8 Elite. Ce dernier dispose de la seconde génération de cœur Oryon, développée spécifiquement pour les téléphones. Qualcomm assure que ces cœurs sont non seulement moins gourmands en énergie, pour améliorer l’autonomie quotidienne, mais aussi très puissants, leur fréquence pouvant dépasser les 4 GHz pour les plus rapides. La promesse semble très belle. Mais qu’en est-il en vrai ?

Le CPU du Snapdragon 8 Elite est une vraie bête de course

Nous avons testé une plate-forme de test mise à disposition par Qualcomm. Et les benchmarks sont globalement excellents. Il n’y a aujourd’hui aucune plate-forme plus puissante dans un smartphone. Plus de 3000 points avec Geekbench en single-core, comme l’A18 Pro de l'iPhone 16 Pro, mais plus de 10000 points en multi-core. Seuls les Apple M2 et M4 Pro, que l’on retrouve dans les iPad Air et iPad Pro, font mieux. Plus de 3 millions de points avec Antutu, ce qu’aucune plate-forme sur Android ou iOS / iPadOS n’est capable d’atteindre.

Côté GPU, le Snapdragon 8 Elite montre de belles améliorations au niveau de 3DMark et GFXBench. Rares sont les processeurs graphiques à atteindre le même score : Apple M2 et M4 Pro ou encore le très étonnant MediaTek Dimensity 9300+. Enfin, sur les tests dédiés au NPU, le Snapdragon 8 Elite offre naturellement de belles performances : le composant dépasse les 2 millions de points dans AITutu, alors que le Snapdragon 8 Gen 3 atteint 1,5 million de points « seulement ». Les différences sont ici aussi très importantes.

Voici les principaux détails techniques de la fiche technique de la plate-forme de test :

Ecran AMOLED WFHD+ de 6,8 pouces cadencé à 144 Hz

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite cadencé jusqu’à 4,32 GHz

24 Go de mémoire vive au format LPDDR5 cadencée à 4,8 Gb/s

au format LPDDR5 cadencée à 4,8 Gb/s 1 To de stockage au format UFS 4.0

Batterie de 4167 mAh

Rappelons aussi que ces résultats ont été obtenus sur des plates-formes de développement et non des produits commerciaux. Les performances de ces derniers pourraient donc être inférieures, parce que les constructeurs et les opérateurs ajoutent leur surcouche, leurs applications et leurs outils. Ces derniers impactent les performances du processeur. Et parce qu'aucun smartphone n'est vendu aujourd'hui avec 24 Go de RAM, même les ROG Phone d'Asus. Reste à savoir comment les surcouches, les applications et la baisse de la RAM influenceront ces belles performances.