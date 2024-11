Chrome : comment utiliser ChatGPT comme moteur de recherche par défaut

Savez-vous qu'il est possible de définir ChatGPT comme moteur de recherche par défaut dans le navigateur Chrome ? Voici comment faire pour profiter des résultats boostés à l'IA.



L'arrivée de ChatGPT a véritablement ancré l'usage de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. À tel point que certaines personnes s'en servent pour absolument tout. Rédiger des emails, obtenir des idées de sorties sur le week-end, trouver des recettes de cuisine… Et même en tant que moteur de recherche.

Lire aussi – L’application de ChatGPT pour Windows est enfin là, voici comment la télécharger dès maintenant

L'un des avantages à utiliser l'IA à la place de Google (par exemple) est de formuler sa demande de manière plus naturelle, tout en obtenant une réponse contextualisée. Si vous voulez essayer, ou si vous le faites déjà, mais aimeriez que cela soit plus pratique, nous avons la solution. Il est en effet possible de définir ChatGPT comme moteur de recherche par défaut dans le navigateur Chrome. Suivez le guide.

Comment configurer ChatGPT comme moteur de recherche par défaut dans Chrome

La procédure est très simple puisque qu'OpenAI a développé une extension Chrome dédiée. Depuis le navigateur :

Rendez-vous sur la page de téléchargement de l'extension ChatGPT Search. Cliquez sur Download Chrome extension puis Ajouter à Google Chrome sur la page qui s'affiche alors. Validez avec Ajouter l'extension. Activez ou non la synchronisation via le popup affiché par Chrome, cela n'a pas d'incidence sur la suite. Cliquez sur l'icône en forme de pièce de puzzle en haut à droite puis sur celle représentant une punaise. Cela épingle l'extension à droite de la barre d'adresse pour un accès direct. Tapez la recherche de votre choix directement dans la barre d'adresse de Chrome. Une page de conversation avec ChatGPT s'ouvre avec la réponse. La première fois, il faudra cliquer sur Conserver dans le popup qui s'affichera pour que l'IA se charge des résultats.

Si ChatGPT peut désormais répondre à vos questions directement, le chatbot peut aussi agir comme il le fait d'habitude. Toujours dans la barre d'adresse de Chrome, demandez-lui par exemple un planning pour vos prochaines vacances et il vous fournira un plan. Pratique ! Sachant que pour revenir au moteur de recherche défini à l'origine, il suffit de désinstaller l'extension.