Le mode incognito de Google en a fini de jouer à cache-cache, voici où vous pourrez bientôt le trouver

Google prépare une mise à jour de son application de recherche pour faciliter l'accès au mode incognito. Une nouvelle fonctionnalité en version bêta permet d'ouvrir un onglet privé directement depuis la barre de recherche.

La navigation privée est essentielle pour les nombreux utilisateurs soucieux de leur vie privée en ligne. Le récent procès contre Google a révélé que la société stockait des données même en mode incognito. L'entreprise a maintenant accepté de les supprimer, garantissant la confidentialité espérée par le public.

Cette mesure s'accompagne d'une méthode simplifiée pour accéder au mode incognito dans l'application de recherche Google. Actuellement, pour passer au mode de navigation privée dans cette application, le processus est long et compliqué. Il faut d'abord cliquer sur l'icône de profil, puis sélectionner l'option de l'onglet incognito. Mais cela pourrait bientôt changer.

Le mode incognito de Google ne se cachera plus dans un menu

Un de nos confrères a repéré dans la version bêta de l'application Google un bouton dédié au mode incognito directement dans la barre de recherche qui s’apparente aux navigateurs tels que Chrome ou Firefox. Cette fonctionnalité, qui est encore en phase de test, pourrait simplifier considérablement la navigation privée sur cette appli.

La version bêta de l'application Google 15.26.34.29.arm64 introduit ce bouton incognito dès que l'utilisateur commence à taper dans la barre de recherche. Cette fonctionnalité est déjà opérationnelle pour certains utilisateurs. Elle rend enfin l'accès au mode incognito rapide et intuitif, plus besoin de devoir passer du temps dans les menus ou à devoir rechercher un tuto pour trouver la navigation privée.

En plus de cette nouvelle fonctionnalité, Google cherche à simplifier l'interface de son application de recherche. Dans la même version bêta, les textes sous les icônes des onglets en bas de l'écran ont été supprimés. Ainsi, les utilisateurs ne verront plus les étiquettes comme Accueil, Recherche ou Enregistré. Cette modification vise à épurer l'interface, bien qu'il ne soit pas certain que ces changements seront inclus dans la version stable de l'application. Les fonctionnalités en test peuvent ne pas être déployées selon les retours des utilisateurs bêta et la décision finale de Google.

