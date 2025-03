Le levier de vitesse vous manque sur les voitures électriques ? Ford a la solution

Ford vient de breveter un levier de vitesse qui simule la boîte manuelle dans les voitures électriques. Le tout pour un résultat plus vrai que nature, même si la solution ne se base pas vraiment sur une transmission manuelle.

Les voitures électriques sont en train de sonner le glas de la transmission manuelle. Ce type de véhicules minimise l'emploi mécanismes de transmissions – avec à la place des moteurs qui actionnent directement les roues. En soi, pas de quoi réellement poser problème, vu que cela supprime des étapes pour faire grimper l'accélération. Sauf que de très nombreux conducteurs apprennent à conduire avec des boîtes à vitesses manuelles. Qui délivrent au passage plus de sensations, avec une impression de contrôle plus précis du couple moteur.

C'est pour plaire à cette typologie de conducteurs que Ford vient de déposer un brevet. Celui-ci décrit une boîte de vitesses manuelles pour les voitures électriques. Vous l'aurez sans doute compris, le dispositif n'est pas connecté mécaniquement à un arbre de transmission, ici inexistant. À la place, ce boîtier, dans lequel se fiche un levier d'apparence classique, est un contrôleur électronique qui change les paramètres électriques du ou des moteurs de la voiture électrique.

Voudriez-vous d'une transmission manuelle dans votre prochaine voiture électrique ?

De quoi mieux reproduire les sensations qui découlent de changements de rapports. Sans, bien entendu, le rugissement des pistons qui va avec. Le brevet explique en effet que cette boîte “gère le flux d'énergie électrique délivré par le pack batterie, pour contrôler la vitesse des moteurs et du couple que chaque moteur produit”.

La marque américaine n'est pas la seule sur ce créneau. Hyundai propose par exemple un simulacre de boîte manuelle sur la Ioniq 5 N. De même que Toyota sur la toute nouvelle Lexus RZ. La technologie de Ford fait la différence ailleurs : le retour haptique. Des moteurs électroniques vibrent dans le boîtier pour mieux simuler la résistance et le grain mécanique lors du changement de rapports.

Pour l'heure rien n'indique que Ford tirera parti de ce brevet qui vient d'être publié après un dépôt initial en 2023. À mesure que les jeunes conducteurs apprendront à conduire sur des transmissions automatiques ou des véhicules électriques, le besoin de reproduire les sensation du levier de vitesses devrait dans tous les cas moins se faire sentir.

On relève au moins un point positif à ce genre d'artifices : il est facile de revenir en arrière, et de remplacer le boîtier par un levier de vitesses pour voitures électriques plus standard.