Il suffit d’un câble HDMI pour vous espionner et voler vos données, cette étude le prouve

Des chercheurs montrent comment il est possible de voir ce que votre écran affiche en interceptant les signaux émis par votre câble HDMI. Selon eux, cette méthode efficace est déjà utilisée par les pirates.



Il existe de nombreuses manières de vous espionner. Nous ne parlons pas de vous filmer sous la douche avec une caméra miniature, mais bien d'accéder aux données personnelles stockées ou affichées sur vos smartphones, ordinateur et autre objet connecté. Pour y parvenir, les pirates vont le plus souvent vous inciter à installer un programme infecté par un malware. Il existe également une méthode bien plus subtile et méconnue, alors qu'elle est utilisée depuis plusieurs dizaines d'années : le décodage du signal vidéo transitant par un câble.

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, les États-Unis décodaient ainsi les messages envoyés par l'ennemi. Aujourd'hui, des chercheurs sont parvenus à un résultat similaire en ciblant les câbles HDMI. L'idée générale est de capter les radiations électromagnétiques qu'ils émettent pour deviner ce qui est inscrit à l'écran. S'il est possible d'intercepter ces fuites involontaires, les retranscrire en données compréhensibles n'est pas une mince affaire. C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu.

Avec un câble HDMI et un peu d'IA, il est possible de vous espionner à distance

Les auteurs de l'étude ont entraîné un modèle d'IA afin qu'il décode les signaux HDMI captés. Résultat : le texte s'affiche avec un taux de précision de 70 %, soit assez pour qu'un être humain arrive à lire l'information dérobée. En procédant de la sorte, il est donc théoriquement possible de récupérer les mots de passes que vous tapez ou les messages que vous écrivez. Cela nécessite tout de même que le pirate place un appareil pour intercepter les signaux dans le bâtiment ciblé, ou qu'il se balade autour avec un dispositif similaire suffisamment longtemps.

“Les gouvernements s'en inquiètent, mais je ne dirais pas que l'utilisateur lambda devrait s'en préoccuper“, rassure le chercheur Federico Larroca. Il ajoute toutefois que “si vous vous souciez vraiment de votre sécurité, quelles que soient vos raisons, cela pourrait être un problème“. Pas de quoi jeter ses câbles HDMI à la poubelle cela dit. À moins que vous travailliez pour une agence gouvernementale ou dans un secteur industriel stratégique, il y a très peu de chances que ce type de piratage soit déployé près de chez vous.

Source : TechSpot