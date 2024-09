Le graveur laser Creality Falcon2 est à moins de 500€ chez GeekBuying, soit 59% de remise !

Vous rêvez d'un graveur laser performant pour vos projets créatifs, mais le prix vous freine ? Ne cherchez plus ! GeekBuying propose une vente flash avec des réductions impressionnantes sur les meilleurs modèles. Que ce soit pour graver du bois, du métal ou de l'acrylique, vous trouverez l'outil idéal à prix mini, et ce, pendant une durée limitée.

Un graveur laser est un outil précieux pour les bricoleurs, artisans et professionnels du design, offrant la possibilité de personnaliser des objets ou de créer des pièces sur mesure avec une précision incroyable. Que ce soit pour graver du bois, du cuir, du métal ou du verre, cet appareil permet de réaliser des projets créatifs ou techniques en un temps record. Cependant, le coût élevé de ces machines en fait souvent un investissement inaccessible pour certains. Mais grâce à une vente flash exceptionnelle sur GeekBuying, plusieurs modèles sont actuellement proposés à prix mini, rendant cette technologie plus abordable pendant une durée limitée.

En vous rendant dès maintenant chez GeekBuying, vous pouvez ainsi profiter de l'une des offres suivantes :

Top 5 des meilleurs graveurs laser à prix mini chez GeekBuying

Découvrir le Creality Falcon2 22W à -59%

Le Creality Falcon2 22W est un graveur laser qui allie puissance et praticité. Grâce à sa technologie de compression du faisceau, il peut couper des matériaux épais comme du bois de 15 mm ou de l'acrylique noir de 10 mm en une seule passe, tout en étant précis avec un point de gravure ultra-fin de 0,1 mm. Ce modèle se distingue par sa vitesse d'exécution, avec un débit impressionnant de 25 000 mm/min, ce qui permet de réaliser rapidement des projets complexes. L'air assisté intégré garantit des résultats nets en évacuant la fumée pendant la découpe, et ses systèmes de surveillance intelligents alertent en cas de problème, rendant l’utilisation plus sécurisée. L’outil est aussi compatible avec plusieurs logiciels et offre une fonction de création hors ligne, idéale pour travailler n’importe où. Bref, c’est un compagnon puissant et intuitif, parfait pour les amateurs comme pour les professionnels de la gravure.

Découvrir le Creality Falcon2 40W à -52%

Le Creality Falcon2 40W est un graveur laser conçu pour ceux qui recherchent à la fois performance et flexibilité. Avec sa puissance impressionnante de 40W, il excelle dans la découpe de matériaux épais, tout en offrant une grande finesse pour des gravures plus détaillées grâce à son spot laser ajustable. Que vous vouliez découper du bois épais ou graver des surfaces plus fines, ce graveur s'adapte à toutes les situations. Sa vitesse de gravure de 25 000 mm/min permet de réaliser vos projets rapidement, sans sacrifier la précision. L'assistance d'air intégrée garantit un travail propre et protège l'appareil en éliminant la fumée. Avec ses systèmes de surveillance intelligents et une compatibilité étendue avec différents logiciels, il offre sécurité et polyvalence. Ajoutez à cela la possibilité de créer hors ligne, et vous obtenez une machine parfaite pour les passionnés comme pour les pros du DIY.

Découvrir le Creality Falcon2 Pro 22W à -48%

Le Creality Falcon2 Pro 22W est un graveur laser qui allie sécurité et performance. Grâce à sa certification FDA Classe 1, il garantit une utilisation sécurisée, même sans lunettes de protection, tout en offrant une vue complète du processus grâce à sa couverture transparente. Ce modèle est idéal pour les amateurs de gravure souhaitant un appareil performant et pratique. Avec son grand espace de travail de 400×415 mm, il permet de réaliser une large gamme de projets DIY sans se sentir à l'étroit. Le système de caméra intégré assure un alignement précis, tandis que le flux d'air assisté et les systèmes de surveillance maintiennent la qualité du travail et la sécurité de l’utilisateur. De plus, son design avec tiroir facilite le nettoyage après chaque session. Compatible avec différents logiciels, le Falcon2 Pro se veut polyvalent et parfaitement adapté aux créateurs cherchant à allier simplicité et efficacité dans leurs projets de gravure.

Découvrir le Creality Falcon2 Pro 40W à -46%

Le Creality Falcon2 Pro 40W est un graveur laser puissant qui allie sécurité et efficacité pour tous vos projets créatifs. Avec une puissance de 40W, il est capable de couper et graver des matériaux comme le bois, l'acrylique ou encore le cuir avec une grande précision. Ce qui distingue ce modèle, c'est son attention à la sécurité : avec sa certification FDA Classe 1 et son couvercle transparent, vous pouvez surveiller votre travail sans avoir besoin de lunettes de protection. Son système d'extraction de fumée et son flux d'air intégré garantissent un environnement de travail propre et sans danger. Grâce à sa caméra intégrée, l'alignement est facile, même sur des projets plus complexes. De plus, avec une surface de travail généreuse de 400×415 mm, vous avez toute la liberté d'expression pour vos créations. En bref, le Falcon2 Pro est une machine complète, parfaite pour les créatifs exigeants qui recherchent à la fois performance et sécurité.

Découvrir le Creality Falcon2 Pro 60W à -42%

Le Creality Falcon2 Pro 60W est un graveur laser qui pousse les limites de la puissance et de la précision. Avec ses 60W réels, il découpe facilement des matériaux épais comme du bois de 22 mm ou de l'acrylique de 30 mm en une seule passe. Ce modèle est également équipé d'un module laser ajustable, ce qui permet de passer de 60W à 40W ou 22W selon les besoins. La caméra intégrée facilite l'alignement des projets, offrant un positionnement précis pour des résultats impeccables. La sécurité est assurée grâce à son couvercle totalement fermé et à un système d'arrêt automatique lorsqu'il est ouvert. Pratique, le tiroir intégré récupère les débris, rendant le nettoyage simple et rapide. De plus, son éclairage LED intégré assure une bonne visibilité pendant le travail. Avec sa surface de travail de 400 x 400 mm, ce graveur est un excellent choix pour les créateurs à la recherche de puissance et de confort.

Jusqu'à -80% sur l'ensemble du site et des codes promo exclusifs

Vous en voulez encore plus ? GeekBuying ne s'arrête pas là ! Pendant quelques jours, l'enseigne propose une grande vente flash sur de nombreux produits avec des remises jusqu'à -80% ! Difficile de ne pas se laisser tenter…

En prime, pour vous permettre de faire encore un peu plus d'économie, GeekBuying propose des codes promo pour des remises exceptionnelles jusqu'à -40€ :

24SUPER1 pour 40€ de remise tous les 600€ d’achat

pour 40€ de remise tous les 600€ d’achat 24SUPER2 pour 30€ de remise tous les 400€ d’achat

pour 30€ de remise tous les 400€ d’achat 24SUPER3 pour 15€ de remise tous les 200€ d’achat

pour 15€ de remise tous les 200€ d’achat 24SUPER4 pour 10€ de remise tous les 150€ d’achat

pour 10€ de remise tous les 150€ d’achat 24SUPER5 pour 5€ de remise tous les 70€ d’achat

Profiter de jusqu'à -80% chez GeekBuying

Ne manquez pas ces occasions de donner vie à vos projets créatifs à prix mini !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par GeekBuying.