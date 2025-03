Le Google Play Store prépare de nouveaux badges pour vous éviter les mauvaises surprises

Google veut faciliter le choix d’applications fiables sur Android. De nouveaux badges vont apparaître dans le Play Store pour signaler les applis les mieux vérifiées. En parallèle, le système de sécurité contre les applications malveillantes va s’étendre.

Trouver une bonne application sur Android peut parfois ressembler à un parcours du combattant. Entre les applis mal conçues, les copies douteuses ou les services peu sécurisés, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver. Pour éviter les mauvaises surprises, Google met régulièrement à jour les règles du Play Store et propose des outils pour aider les utilisateurs à mieux identifier les programmes fiables. Ces efforts visent à renforcer la sécurité sans nuire à la liberté offerte par Android.

L’entreprise annonce aujourd’hui de nouvelles mesures pour améliorer encore cette sélection. Google prévoit d’introduire de nouveaux badges dans le Play Store. Ces icônes permettent déjà de repérer certaines applis officielles, comme les VPN certifiés ou les services publics. Le programme va s’élargir à d’autres catégories pour mettre en avant les applications qui respectent des critères renforcés de vérification. Cela permettra aux utilisateurs de faire plus facilement le tri parmi les milliers d’options disponibles.

Google va élargir les badges du Play Store et renforcer la sécurité face aux applis financières malveillantes

En parallèle, Google poursuit ses efforts pour protéger les utilisateurs contre les applications installées manuellement, en dehors du Play Store (dites sideloadées). Depuis 2023, un programme pilote lancé à Singapour bloque automatiquement les applis suspectes, notamment dans le domaine financier. Ces applications frauduleuses peuvent tenter de voler des données bancaires ou d'usurper des identités. Le système de détection va être étendu à d’autres pays, bien que les régions concernées n’aient pas encore été précisées.

Google veut aussi simplifier la vie des développeurs. De nouvelles vérifications seront ajoutées dès la soumission d’une application, pour détecter plus tôt d’éventuels problèmes de conformité. En parallèle, les développeurs recevront davantage d’informations lors des changements de politique, pour éviter les modifications de dernière minute. Ces ajustements techniques ne sont peut-être pas visibles pour les utilisateurs, mais ils contribuent à un écosystème plus stable, plus sécurisé et plus clair pour tous.