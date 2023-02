Le Google Earth du streaming de stations de radio existe, il s’appelle TuneIn

Comment découvrir une nouvelle station conforme à nos goûts et nos envies ? Il y a tant de choix qu’il est facile de retomber dans ses habitudes et revenir sur un programme que l’on connaît déjà. TuneIn est une application pour desktop et mobiles qui vous aidera à surfer sur les ondes radiophoniques mondiales à travers une interface graphique inspirée de Google Earth.

La radio est si bien ancrée dans les habitudes des gens, que les auditeurs sont le plus souvent fidèles à la même station, et explorent rarement les milliers de programmes mis à leur disposition par la grâce d’Internet et du streaming. En effet, la plupart des stations du monde partagent leur contenu, que ce soit à travers des podcasts ou en les diffusant en direct. On peut être paralysé devant tant de choix. Comment partir à la découverte des radios du monde ?

TuneIn est une application et un site Internet américain qui facilite la découverte de nouvelles stations partout dans le monde à travers une interface visuelle facile à appréhender. En effet, elle nous présente un globe terrestre à la Google Maps sur lequel toutes les stations de radio apparaissent à l’endroit depuis lequel elles diffusent leurs ondes.

TuneIn s'inspire de Google Earth pour nous inciter à découvrir les stations de radio du monde entier

Le format mappemonde et les divers filtres proposés (langue ou bien type d’émission, par exemple) aident à découvrir la diversité des programmes radiophoniques du monde entier. Bien que TuneIn existe depuis plus de vingt ans, la nouvelle interface graphique n’a été lancée qu’à l’occasion de la Journée mondiale de la radio.

TuneIn est disponible sur Windows et macOS, mais elle a un prix. Après une période d’essai gratuite de 30 jours, il faudra débourser 8,69 € par mois ou 86,98 € par an pour continuer de profiter de l’application. Pour ce prix, les clients auront accès à plus de 100 000 stations de radio et podcasts internationaux, aux informations continues avec « moins de publicités ». Les applications mobiles devraient également profiter de la nouvelle interface à la Google Maps, mais TuneIn n’a pas donné de date les concernant.

Source : TuneIn