Le gestionnaire de mots de passe de Chrome et Android s’améliore, voici comment

Google déploie une mise à jour de son gestionnaire de mots de passe sur Chrome et Android. Le géant de la technologie a annoncé cette mise à jour afin de faciliter l’expérience des utilisateurs. Tout en ajoutant des protections encore plus fortes.

À l'approche des vacances, Google a visiblement le goût pour les nouveautés. Tous ses services (ou presque) y passent : le géant américain a par exemple récemment offert une nouvelle interface pour les téléchargements à son navigateur Chrome, tandis que son service de messagerie Gmail a lui joliment changé de look avec Material You. Désormais, c’est au tour du gestionnaire de mots de passe de l’entreprise de passer par la case relooking.

Google propose ainsi une importante mise à jour de son service de gestion de mots de passe. Avec cette version améliorée, on bénéficie d'un outil unifié et simplifié, à la fois sur Google Chrome et Android.

Google améliore son gestionnaire de mots de passe sur Chrome et Android

Bonne nouvelle donc, puisque le nouveau gestionnaire de mots de passe profite désormais d'une seule et même interface, que ce soit sur Chrome ou Android. En outre, il est désormais capable de regrouper automatiquement plusieurs mots de passe pour les mêmes sites ou applications.

Autre nouveauté : un raccourci sur l’écran d’accueil Android a également été ajouté et permet d’accéder beaucoup plus rapidement aux mots de passe avec un simple toucher. Toujours dans la case des nouveautés, Google a mis en place une fonctionnalité liée au mot de passe à Chrome sur iOS. Désormais, on peut créer des mots de passe forts lorsque l'on choisit Chrome comme outil de remplissage automatique.

Sur Android, la mise à jour permet quant à elle de signaler les mots de passe faibles ou réutilisés, tout en aidant l’utilisateur à les modifier automatiquement. En sachant que les utilisateurs de Chrome sur toutes les plateformes verront eux des avertissements de mot de passe compromis.

Enfin, Google lance aussi Touch-to-Login sur Android, qui succède ainsi à Tout-to-Fill. Non seulement cet outil peut remplir des champs automatiquement, mais il vous permet également de connecter immédiatement à votre compte.

