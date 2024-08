Le Galaxy Z Flip 6 Édition Olympique est la star des JO 2024 et il est déjà vendu sur eBay

Le Galaxy Z Flip 6 Édition Olympique est distribué à tous les athlètes participant aux Jeux Olympiques de Paris. Certains ont déjà mis en vente leur exemplaire sur eBay.

Exceptionnellement, Samsung a lancé cette année ses smartphones pliants au mois de juillet plutôt qu'au mois d'août. La raison ? La marque est l'un des principaux partenaires des JO 2024 de Paris, et l'occasion était trop belle d'utiliser l'événement afin de promouvoir ses nouveaux appareils.

Vous n'avez pas pu y échapper si vous regardez les Jeux Olympiques. Après chaque podium, les médaillés prennent un selfie ensemble à l'aide d'un Galaxy Z Flip 6 replié, grâce à l'écran externe du mobile. Un sacré coup de projecteur pour le smartphone pliant de Samsung, qui s'offre ainsi une visibilité qu'un spot de publicité classique ne pourra jamais égaler. De nombreux spectateurs, pas toujours au fait des innovations technologiques, ont d'ailleurs partagé leur curiosité en découvrant le mobile à écran pliable.

Le Galaxy Z Flip 6 Édition Olympique se retrouve en vente sur eBay

Mais Samsung ne s'est pas arrêté là. Le fabricant a mis au point un Galaxy Z Flip 6 Édition Olympique, distribué exclusivement à tous les athlètes participant aux JO de Paris. En tout, ce sont près de 17 000 unités qui ont été distribuées par le constructeur de smartphones. Au-delà d'un packaging spécial (conçu avec la maison de luxe parisienne Berluti), d'un coloris jaune et d'une gravure ajoutée pour l'occasion au dos du dispositif, ce Z Flip 6 Édition Olympique est livré avec une carte eSIM Orange de 100 Go de données 5G, une carte d’accès illimité et gratuit aux transports publics Île-de-France Mobilités (IdFM) et différentes applications olympiques préinstallées.

Comme repéré par Arjun Koroth, le Galaxy Z Flip 6 Édition Olympique n'a pas tardé à se retrouver en vente sur eBay.“Je suis un athlète ici aux JO, je viens juste de recevoir le smartphone cette semaine. Seuls les athlètes obtiennent ce modèle très rare et exclusif”, peut-on lire en description de l'annonce. Le produit est promis flambant neuf, avec la boite encore scellée.

Nous ne sommes pas vraiment surpris de voir le smartphone déjà en vente. De très nombreux athlètes participant aux Jeux Olympiques ne sont pas payés par leur fédération ou le CIO et ne disposent que de moyens financiers limités. Pour certains, pouvoir récupérer plus de 2 000 dollars par ce biais représente un gain financier considérable.