Le Galaxy S25 Slim pourrait surprendre en photo grâce à cette nouvelle technologie de Samsung

Des rumeurs persistantes concernant le prochain Samsung Galaxy S25 Slim suggèrent une avancée significative dans le domaine de la photographie mobile.

Selon les informations partagées par le leaker Sanju Choudhary sur la plateforme X, ce nouveau modèle Galaxy S25 Slim pourrait redéfinir les standards de la photographie sur smartphone tout en conservant une silhouette élancée. Au cœur de cette innovation se trouve un impressionnant capteur principal de 200 MP, l'Isocell HP5, doté d'un capteur « 1/1.56 pouce ». Malgré sa finesse, l'appareil conserverait une configuration à triple objectif, marquant ainsi un tour de force technique pour le géant coréen.

Le module ultra grand-angle ne serait pas en reste, avec un capteur Isocell JN5 de 50 MP et une taille de 1/2.76 pouce. Le téléobjectif, quant à lui, proposerait également une résolution de 50 MP avec un zoom optique 3.5x, utilisant un capteur aux dimensions similaires.

Samsung va utiliser une nouvelle technologie dans le Galaxy S25 Slim

Cette prouesse technique serait rendue possible grâce à l'intégration de la technologie ALoP (All Lenses on Prism), récemment dévoilée par Samsung. Cette innovation permet de disposer les lentilles horizontalement sur le prisme, restant ainsi dans le plan du corps du smartphone. Une solution ingénieuse qui permettrait de concilier performances photographiques et design ultra-fin.

Ces nouvelles spéculations font écho aux rumeurs apparues début novembre, notamment celles du célèbre leaker Ice Universe, qui évoquait déjà la présence d'un capteur digne d'un modèle Ultra sur cette version Slim. Le Galaxy S25 Slim pourrait ainsi se positionner comme le successeur spirituel du Galaxy S24 FE, avec un lancement prévu pour le second semestre 2025.

Si ces rumeurs se confirment, le Galaxy S25 Slim pourrait bien représenter un tournant dans la conception des smartphones Samsung, influençant potentiellement le design de la future série S26. Tout semble indiquer que le constructeur de ne plus faire de compromis entre performances photographiques et élégance du design.

Il reste néanmoins prudent d'attendre une confirmation officielle de Samsung concernant ces spécifications, qui, bien que prometteuses, demeurent pour l'instant au stade de rumeurs. Pour rappel, le Galaxy S25 Slim devrait être présenté courant 2025, peu de temps après les trois autres appareils, les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra.