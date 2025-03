Le Galaxy S25 reçoit enfin la mise à jour de sécurité de mars 2025, mieux vaut tard que jamais

Samsung corrige un petit retard sur son dernier smartphone haut de gamme. Une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement en Europe pour renforcer sa sécurité. Elle arrive plus tard que prévu, mais elle est désormais disponible.

Les mises à jour logicielles jouent un rôle essentiel dans la sécurité des smartphones. Chaque mois, les constructeurs diffusent des correctifs pour bloquer d’éventuelles failles et maintenir leurs appareils à jour. Chez Samsung, ce calendrier est généralement bien respecté, mais certains modèles peuvent parfois être servis plus tard que d'autres. Le Galaxy S25, pourtant tout juste sorti, n’avait pas encore reçu le correctif de mars alors que d’autres modèles plus anciens étaient déjà à jour.

C’est justement ce retard que Samsung commence à corriger. Le Galaxy S25, lancé avec Android 15 et One UI 7, avait jusqu’ici conservé le patch de février. Le constructeur avait commencé le déploiement de la mise à jour de mars dès le début du mois pour d'autres téléphones, mais sa série haut de gamme restait bloquée à l'étape précédente. Ce décalage étonnait d’autant plus qu’il s’agit du modèle phare de la marque pour 2025.

Samsung déploie la mise à jour de mars pour le Galaxy S25 en Europe

Après un premier lancement en Corée du Sud, la mise à jour est désormais disponible en Europe. Elle porte le numéro de firmware S93xBXXS1AYC2 et concerne toute la gamme Galaxy S25, du modèle standard au S25 Ultra. Elle fait suite à la version coréenne S938NKSUAYC3 déjà repérée plus tôt dans le mois. Le fichier pèse environ 580 Mo. Il ne contient pas de nouveautés visibles, mais apporte le patch de sécurité de mars 2025, qui corrige plusieurs vulnérabilités critiques identifiées par Google et Samsung. Certaines de ces failles pouvaient permettre un accès non autorisé aux données ou à distance.

Il s’agit du deuxième correctif logiciel pour les Galaxy S25 depuis leur lancement en février. Malgré le léger décalage, les appareils restent bien positionnés, avec les dernières versions du système et une promesse de 7 ans de suivi logiciel. Cette mise à jour permet aux utilisateurs européens de renforcer la sécurité de leur appareil et de profiter d’un fonctionnement plus stable. Pour en profiter, il suffit de se rendre dans les Paramètres > Mise à jour logicielle, puis de lancer le téléchargement.