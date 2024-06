Le Galaxy S25 pourrait embarquer cet étonnant composant

Pour la première fois sur sa gamme phare, Samsung pourrait être tenté d'intégrer une puce MediaTek aux Galaxy S25. La marque cherche une alternative aux très coûteux Snapdragon de Qualcomm.

Un SoC MediaTek pour la série Galaxy S25 ? Cela semble improbable, et pourtant : Samsung envisagerait sérieusement cette option, selon le média sud-coréen The Financial News. Le constructeur explore des pistes pour tenter de se passer du Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, qui pourrait coûter 30 % plus cher que le Snapdragon 8 Gen 3. Si Samsung optait finalement pour le Snapdragon 8 Gen 4, le fabricant devrait rogner sur ses marges, ou plus probablement augmenter le prix de ses smartphones.

Pourquoi une telle hausse tarifaire pour la puce la plus performante de Qualcomm destinée aux mobiles ? Celle-ci va adopter une toute nouvelle architecture CPU, abandonnant les traditionnels cœurs ARM pour les nouveaux cœurs Oryon, développés par Nuvia, société justement acquise par Qualcomm en 2021.

Exynos, Snapdragon ou Dimensity sur le Galaxy S25 ?

Samsung travaille bien entendu sur sa puce Exynos 2500, mais les performances de celle-ci sont encore incertaines. Ce SoC pourrait intégrer un cœur Cortex-X5 plus puissant, tout comme le Dimensity 9400 de MediaTek. Au-delà des doutes quant au rendement de l'Exynos 2500, gravé en 3 nm, Samsung n'a sans doute pas la capacité de production nécessaire pour équiper toutes ses unités de Galaxy S25 d'un Exynos 2500. C'est d'ailleurs pourquoi la marque a pris l'habitude d'utiliser à la fois ses propres SoC (pour l'Europe) et des SoC de Qualcomm (pour la Chine et les ÉtatsUnis) sur sa gamme Galaxy S.

Samsung joue en tout cas gros avec cet Exynos 2500, qu'il ne peut pas se permettre de rater. Si sa puce répond aux attentes, elle pourra propulser les Galaxy S25 et permettra de donner un coup de boost à son activité de semi-conducteurs. Elle servirait aussi de levier de négociations avec Qualcomm : si l'Exynos 2500 rivalise ou offre des performances proches du Snapdragon 8 Gen 4, Samsung sera en meilleure position pour négocier un prix à la baisse avec Qualcomm.

La source évoque la possibilité de retrouver trois puces différentes sur le Galaxy S25, fournies donc à la fois par Samsung, Qualcomm et MediaTek. Le modèle Ultra pourrait par exemple bénéficier du Snapdragon 8 Gen 4 et les autres de l'Exynos 2500 ou du Dimensity 9400. Comme souvent, des différences régionales devraient aussi avoir lieu.

Source : The Financial News