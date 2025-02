Le Galaxy S25 a un sérieux problème avec la charge rapide, voici quoi faire en attendant la solution officielle

Le Samsung Galaxy S25 Ultra et le S25+ rencontrent un souci inattendu avec leur charge rapide. Plusieurs utilisateurs signalent des interruptions et des vitesses de charge anormalement lentes. En attendant un correctif officiel, voici la solution temporaire recommandée par Samsung.

Les débuts du Galaxy S25 sont marqués par plusieurs problèmes techniques. Récemment, les utilisateurs ont signalé un bug affectant les photos en basse lumière qui provoque l’apparition de bandes anormales sur les clichés. Samsung a promis un correctif rapide, mais un nouveau souci touche désormais la charge rapide. Malgré une puissance limitée à 45 W, les Galaxy S25 Ultra et S25+ rencontrent des interruptions et des temps de recharge anormalement longs.

Depuis la sortie du Galaxy S25 Ultra et du S25+, plusieurs utilisateurs rapportent des problèmes de charge sur ces modèles. Certains ont signalé que leur téléphone met plusieurs heures à se recharger, même lorsqu'il affiche la mention “Super Charging 2.0”. D’autres ont expliqué que leur appareil se déconnecte et se reconnecte en boucle lorsqu’il est branché. Ce souci touche particulièrement ceux qui utilisent le chargeur 45 W officiel de Samsung avec un câble USB-C 5A.

Samsung recommande un câble USB-C 3A pour éviter les coupures de charge

Le problème semble suffisamment répandu pour que Samsung Italie ait reconnu son existence début février. L’entreprise conseille aux utilisateurs de remplacer leur câble 5A par un câble 3A qui est fourni avec l’appareil. Cette solution devrait permettre d’éviter les interruptions, bien que la vitesse de charge soit réduite. En parallèle, une mise à jour logicielle est prévue, mais sans date précise pour sa diffusion à l’heure actuelle.

Heureusement, ce bug ne concerne que la charge filaire rapide. La recharge sans fil fonctionne normalement et ne semble pas affectée. De plus, le Galaxy S25 standard, limité à 25 W, n’est pas touché. Samsung a déjà publié une première mise à jour logicielle pour ses nouveaux modèles haut de gamme en mentionnant des améliorations de charge. Toutefois, il n’est pas certain que cette correction règle entièrement le problème. En attendant une solution définitive, les utilisateurs concernés doivent se contenter d’un adaptateur de 25 à 35 W ou désactiver la charge rapide dans les paramètres.