100 fois plus rapide que le Wi-Fi : voici le Li-Fi, l’internet sans fil basé sur la lumière

L’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a ajouté une nouvelle norme 802.11bb aux communications sans fil basées sur la lumière, qui définit ce que devront être les prochains réseaux sans-fil Li-Fi.

Le Li-Fi existe depuis un certain temps maintenant, mais il n'a pas encore atteint le même niveau de notoriété que le Wi-Fi. Cela pourrait désormais changer, L’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) venant d’établir une norme industrielle pour la technologie de communication sans-fil.

Pour rappel, le Li-Fi utilise littéralement la lumière visible, infrarouge ou ultraviolette au lieu des fréquences radio pour la transmission de données à haut débit. Le Li-Fi utilise alors des ampoules LED spéciales installées dans les maisons et les bureaux comme routeurs, ce qui vous permet de capter une connexion sans-fil à l’aide de la lumière.

Le Li-Fi est beaucoup plus rapide que le Wi-Fi

L'alliance Li-Fi affirme que cette technologie pourrait être 100 fois plus rapide que le Wi-Fi actuel, mais cela reste théorique tant que nous n'avons pas de matériel à tester. La norme Li-Fi pourrait transférer 224 gigaoctets de données en une seconde. En comparaison, la norme Wi-Fi 6 plafonne à 9,6 Gbps et la norme Wi-Fi 7 à 40 Gbps.

Le Li-Fi ne se distingue pas seulement par ses vitesses présumées de 224 Go/s. Dominic Schulz, du Fraunhofer, souligne que le Li-Fi fonctionne dans un spectre optique exclusif, ce qui garantit une plus grande fiabilité et une latence et une gigue plus faibles. En outre, « la propagation en visibilité directe de la lumière renforce la sécurité en empêchant la pénétration des murs, en réduisant les risques de brouillage et d'écoute clandestine et en permettant une navigation intérieure d'une précision centimétrique ».

Le spectre de la lumière visible est 1 000 fois plus grand que le spectre des radiofréquences, qui n'est que d'environ 300 GHz, donc on devrait bien avoir droit à des débits impossibles à atteindre avec le Wi-Fi. Le Li-Fi pourrait aussi profiter à la RA/VR et aux jeux grâce à des “latences très faibles”.

Maintenant que la norme IEEE 802.11bb est publiée, les fabricants peuvent commencer à intégrer la technologie à leurs produits. L'un des grands acteurs du Li-Fi, pureLiFi, a notamment déjà préparé le module Light Antenna ONE en vue de son intégration dans des appareils connectés. La société indique que le Li-Fi est préférable au Wi-Fi, car il permet plus de connexions sans encombrement, plus de sécurité et de confidentialité, et la prise en charge des tâches les plus exigeantes en termes de bande passante.