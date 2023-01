Le Galaxy S23 Ultra conserve son écran incurvé, GTA 6 va être dévoilé en 2023, le récap

Le Galaxy S23 Ultra devrait voir son écran s’aplatir, mais ce dernier demeurera incurvé. Rockstar devrait enfin lever le voile sur son prochain Grand Theft Auto 6 cette année, les tarifs de la RAM DDR5 chutent, c’est le récap.

Sur Twitter, un leaker a prétendu que l’écran du Galaxy S23 Ultra allait devenir plat, mais selon de nouveaux schémas, l’écran devrait conserver une petite courbe sur les bords. De plus, tout porte à croire que 2023 serait enfin l’année de la présentation officielle de GTA 6 par Rockstar. Enfin, après avoir été commercialisée à des tarifs très élevés ces derniers mois, la mémoire vive DDR5 voit enfin ses prix diminuer. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du 2 janvier 2023.

Le Galaxy S23 Ultra n’utilise pas d’écran plat

Contrairement à ce que l’on a pu lire sur le web ces derniers jours, il est peu probable que le Galaxy S23 Ultra soit équipé d’un écran plat. Comme son prédécesseur, il devrait demeurer incurvé, même si Samsung a largement aplani son écran sur cette nouvelle génération. Une image relayée par le leaker Ice Universe nous montre d’ailleurs que le smartphone conserve des tranches assez incurvées, sur lesquels devrait se trouver une petite partie de l’écran.

Lire – Non, le Galaxy S23 Ultra n’aura sûrement pas d’écran plat

2023 pourrait être l’année de GTA 6

Selon les prévisions du journaliste et leaker Tom Henderson, il serait logique que Rockstar dévoile les premières informations concernant GTA 6 en 2023. À la suite du piratage de l’année dernière, tout porte à croire que le studio devra au moins enfin annoncer quand arrivera son prochain titre phare. S’il venait à être dévoilé cette année, il ne sortirait cependant que l’année prochaine, voire en 2025.

Lire – GTA 6 : Rockstar pourrait enfin dévoiler officiellement son jeu en 2023

La RAM DDR5 voit enfin ses tarifs baisser

Le prix de la mémoire vive DDR5 est au plus bas, les fabricants de composants ayant surproduit, les stocks doivent désormais être écoulés. Depuis le second trimestre de l’année 2022, les prix n’ont fait que chuter, et il semble que le moment est désormais bien choisi pour changer votre mémoire vive. Ces baisses de prix devraient accélérer la conversion du grand public vers cette nouvelle génération.

Lire – Les prix de la RAM DDR5 sont au plus bas, c’est le moment d’acheter de la mémoire vive