Les prix de la RAM DDR5 sont au plus bas, c’est le moment d’acheter de la mémoire vive

Les prix de la mémoire DDR5 sont en constante baisse depuis le second semestre 2022. Selon plusieurs sources, ce phénomène devrait accélérer l’adoption de la prochaine génération de mémoire à double débit.

Vitesses de transfert plus élevées, consommation d’énergie moindre et densité accrue : tels sont les avantages de la RAM DDR5 sur sa prédécesseure, la DDR4. Alors que cette dernière propose des débits théoriques de 25,6 Go/s, la DDR5 est capable de communiquer des données à une vitesse deux fois supérieure, soit 51,2 Go/s. Elle est non seulement plus rapide, mais aussi plus efficiente, avec une tension de fonctionnement légèrement inférieure (1,1 V contre 1,2 V).

À en croire certains industriels taiwanais, après la pénurie de composants de 2021, les prix de la DDR5 sont en chute libre. Un tableau comparatif des tarifs de diverses barrettes de DDR5 au printemps 2022 et à ce jour confirme la rumeur. Il y a de cela un an, il fallait débourser 140 $ pour obtenir une barrette de 16 Go de RAM Corsair Vengeance, cette dernière ne coûte aujourd’hui plus que 63 $. Une baisse spectaculaire de 55 % qui représente bien une tendance générale, même si les autres marques ont accordé des remises moindres que Corsair, avec des baisses de prix allant de 40 à 45 %.

Le prix de la mémoire vive est au plus bas : c'est bon pour le consommateur, ça l'est moins pour les fabricants

La DDR5 est, certes, ce qu’il se fait de mieux et de plus récent en matière de mémoire vive pour les ordinateurs de bureau et les portables. Mais peut-être n’êtes-vous pas encore équipé d’une carte mère compatible. Peu importe, vous pourrez également profiter de bons prix sur les mémoires moins récentes, les barrettes de DDR3 et DDR4. Selon Digitimes, cette baisse des prix de la mémoire vive indique que les fabricants de composants traversent une passe difficile : ils ont surproduit et essaient d’écouler leurs stocks.

Malgré ce tableau un peu sombre pour le secteur des semiconducteurs, Digitimes estime que cette baisse de prix va contribuer à accélérer la conversion du grand public à la DDR5. Si vous aviez l’intention de vous équiper en mémoire vive, c’est sans doute le bon moment, car, tout comme l’année dernière, le marché n’est pas à l’abri de grosses fluctuations en 2023.

Source : Wccftech