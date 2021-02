Le Galaxy S21 Fan Edition serait en préparation chez Samsung

Le Galaxy S20 Fan Edition a joui d’un immense succès en 2020 et il se pourrait bien que Samsung veuille remettre le couvert avec une version S21. Le site Sammobile indique aujourd’hui que le terminal serait bien prévu et serait compatible 5G.

Le Galaxy S20 Fan Edition est sorti il y a quelques mois et a été un petit succès pour Samsung. Selon Sammobile, la marque pourrait aussi décliner son S21, fraîchement sorti, dans une Fan Edition plus tard dans l’année. L’idée serait de proposer un smartphone moins cher, mais pas forcément moins bon.

Le site indique ainsi que le Galaxy S21 Fan Edition est bien en préparation chez Samsung. Il porterait le numéro de modèle SM-G990B. Il ajoute également que le smartphone serait uniquement disponible en version 5G. On se souvient que le Galaxy S20 Fan Edition était vendu dans deux modèles, 4G et 5G, avec deux processeurs différents (Exynos 990 et Snapdragon 865). Ce ne serait pas le cas ici. On rappelle qu'il n'existe pas de versions 4 des S21, S21+ ou S21 Ultra.

Pour le reste, on sait seulement que le smartphone sera équipé de 128 Go et 256 Go de mémoire et qu’il embarquerait Android 11. Toujours selon Sammobile, il serait proposé en coloris argent, rose, violet et blanc. Il devrait être lancé au second semestre de l’année 2021.

Le Galaxy S20 Fan Edition synonyme de succès

Le Galaxy S20 Fan Edition n’était pas une version « light » du S20 normal, même s’il était moins cher. En réalité, la seule concession importante par rapport au smartphone de base était sur le module photo. L’écran était également doté d’une dalle plate et non courbée sur les côtés. Un détail.

Dans l’ensemble, le S20 Fan Edition était un très bon mobile. A la sortie des S21, S21+ et S21 Ultra, Samsung a retiré les S20 de la vente, mais a tout de même laissé le S20 Fan Edition dans son catalogue, toujours très populaire. Il n’est donc pas étonnant de voir des premières fuites concernant ce Galaxy S21 Fan Edition. Samsung aurait tort de s’en priver.

Et vous, craqueriez-vous pour un éventuel Galaxy S21 Fan Edition s’il était mis en vente ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : Sammobile