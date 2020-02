Le Galaxy S20 sonne le glas de la prise jack audio dans les smarphones Android

Le trio Galaxy S20 supprime la prise jack audio : une décision hautement symbolique qui, compte-tenu de l’influence de Samsung sur l’industrie, devrait faire tomber les dominos, et donc conduire l’écrasante majorité des concurrents à faire de même. Le la lutte des constructeurs pour garder la prise jack en vie semble donc bien mal en point.

Le saviez-vous ? La prise jack audio est l’un des plus anciens connecteurs encore utilisé en 2019. Les premières prises jack ont en effet commencé à apparaitre dans leur version XXL (6,35 mm) en 1877. A ses débuts, cette prise était un maillon indispensable du réseau téléphonique. Un opérateur, ou plus souvent une opératrice devait en effet connecter manuellement les abonnés avec leur destinataire, en débranchant le jack de leur ligne pour le connecter à celle de leur correspondant.

Après avoir connu un certain succès dans divers produits audio haut de gamme, les guitares pédales et autres instruments électriques, la prise jack, dans son format plus petit, 3,5 mm a accompagné le développement du Walkman, puis d’une kyrielles de baladeurs. Avant que les premiers smartphones n’arrivent sur le marché, tous avec cette prise, permettant de connecter en un clin d’oeil, sans matériel intermédiaire supplémentaire, la sortie audio du smartphone à un casque ou une chaine hifi.

Prise jack contre Bluetooth

Malgré son côté pratique, cette prise a aussi ralenti le développement des écouteurs et autres solutions sans fil. Et c’est pourquoi dès 2016, avec l’iPhone 7, Apple a décidé le premier de supprimer ce port. Il a été suivi par une poignée de concurrents Android, mais dans l’ensemble, les principaux acteurs du marché, notamment Samsung, on fait de la préservation de cette prise, un quasi-sacerdoce. N’hésitant pas à se moquer dès que l’occasion se présente, d’Apple et de ses décisions.

Samsung a ainsi préservé la prise jack sur ses flagship Galaxy S, jusqu’au S10. Mais celle-ci disparait avec les trois nouveaux S20 qui viennent de sortir. Samsung n’a pas motivé son choix. Mais comme Apple, on peut imaginer que la présence de ce port avait un coût d’opportunité, alors que la firme vend elle aussi des écouteurs True Wireless, notamment les nouveaux Galaxy Buds+.

Il semble dès lors peu probable que Samsung revienne sur sa décision, et on peut donc dire que le jack est mort dans la gamme Galaxy S. Pour autant, les choix de Samsung ont généralement un impact sur l’ensemble de la concurrence. Ce n’est évidemment pas un hasard : Samsung est de loin le premier constructeur de smartphones dans le monde. Et pour beaucoup, les smartphones Samsung sont synonymes d’Android.

La décision de Samsung est le dernier acte de la mort de la prise jack audio

Or, on vous l’accorde, réduire Samsung à Android est un raccourci un peu facile. Mais l’influence des choix de Samsung est indéniable. Exemple avec le S4, premier smartphone avec recharge sans fil. Le S5, premier smartphone à introduire une résistance à l’eau. Ou le Galaxy S6, premier flagship avec écran AMOLED, design en métal, unibody, et dont la batterie n’était pas amovible. Le portrait-robot de ce que tous les concurrents ont fait par la suite.

Avec les S20, on parle des smartphones Samsung qui font partie de ses meilleures ventes. Et on vous le disait, Samsung ne fait que céder à une tendance qui avait commencé sans lui dès 2016. Le choix de supprimer la prise jack sur le S20 devrait donc convaincre la majorité des concurrents récalcitrants de sauter le pas.

Qu’en pensez-vous ? Regrettez-vous encore la disparition de la prise jack ou vous en êtes-vous accommodé ? Partagez votre retour dans les commentaires !