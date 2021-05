Le Galaxy M51 est le roi de la batterie après le Wiko Power U30, selon DxOMark

DxOMark s’attaque désormais aux batteries de smartphones et a élu le Galaxy M51 à la tête de son classement. Le téléphone profite en effet d’une batterie 7000 mAh qui lui procure une autonomie, mais aussi une efficacité hors du commun. Il est suivi de près par le Wiko Power U30, tandis que l’iPhone 12 Pro Max est le premier dans la catégorie efficacité.

À l’origine, DxOMark est surtout connu pour ses tests des appareils photo des smartphones. Avec le temps, le cabinet d’analyse est devenu une référence en la matière. Mais depuis quelque temps, ce dernier se diversifie. On l’a notamment vu s’intéresser aux écrans, en plaçant le Note 20 Ultra 5G en tête de son classement. Cette fois, DxOMark révèle une nouvelle méthode d’analyse, visant particulièrement les batteries de smartphones.

« Pour tous les utilisateurs de smartphone, l’expérience batterie est cruciale. Nous avons tous des exigences d’autonomie et de temps de charge liées à nos usages », explique Olivier Simon, directeur technique batterie chez DXOMARK. « Avec notre nouveau protocole d’évaluation DXOMARK Battery, nous souhaitons apporter des réponses claires et pertinentes à tous les consommateurs, selon les usages de chacun, pour toutes les gammes de prix. »

Le Galaxy M51 a la meilleure batterie du moment

Ce protocole s’attarde sur trois points particuliers : l’autonomie, la charge et l’efficacité. Pour ce premier essai, DxOMark a établi un classement regroupant les 17 meilleurs smartphones dans cette catégorie. Tout en haut de la liste, on retrouve le Galaxy M51 et sa gigantesque batterie de 7000 mAh. S’il remporte sans surprise la palme de l’autonomie, le téléphone de Samsung remplit également toutes ses promesses en vitesse de charge ainsi qu’en consommation énergétique.

Le Wiko Power U30 hérite quant à lui d’une seconde place bien méritée avec sa batterie 6000 mAh, qui propose une utilisation de 80 heures au total. L’iPhone 12 Pro Max remporte quant à lui la palme de l’efficacité « loin devant ses concurrents », selon DxOMark. Enfin, l’Oppo Find X3 tire son épingle du jeu dans la catégorie charge avec ses « ses temps de charge 0-80 % ultra rapides ».