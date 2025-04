Le futur SUV de Xiaomi promet des trajets au frais même en plein été grâce à son toit intelligent

Xiaomi s’apprête à élargir sa gamme de véhicules électriques. Le constructeur chinois prépare un nouveau SUV, le YU7, dont une première image officielle a été publiée. Un élément attire particulièrement l’attention : un toit innovant aux capacités de protection solaire avancées.

Xiaomi continue de se positionner dans le secteur automobile avec des modèles électriques conçus pour se démarquer. Après le lancement remarqué de la berline SU7, qui intègre des solutions de vitrage très avancées contre la chaleur, la marque prépare son premier SUV. Le marché chinois des véhicules électriques est en pleine expansion, et les constructeurs cherchent à intégrer des technologies toujours plus pratiques pour les trajets urbains comme pour les longues distances.

Le prochain modèle s’appelle YU7. Il s’agit d’un SUV familial dont la sortie est prévue entre juin et juillet 2025. Xiaomi a publié les premières images de son toit panoramique, qui se distingue par une teinte violette inédite. Ce dernier est qualifié de “variable”, ce qui signifie qu’il pourrait s’adapter à la lumière extérieure ou proposer plusieurs niveaux d’opacité. Le constructeur présente cette innovation comme un des éléments phares du véhicule.

Le toit du Xiaomi YU7 intègre un système variable avec une protection solaire inspirée de la SU7

Les éléments techniques n’ont pas encore été détaillés, mais Xiaomi pourrait reprendre les technologies développées pour la SU7. Celle-ci dispose d’une surface vitrée de 5,35 m², avec un vitrage multicouche qui bloque 99,9 % des rayons UV et plus de 99 % des infrarouges. Le toit utilise une construction avancée, avec deux plaques de verre transparent de 2 mm, un film intermédiaire isolant à 2 % et un traitement Low-e. Ce système assure une excellente isolation thermique et visuelle, tout en maintenant une visibilité panoramique.

Lors de tests internes, la SU7 a montré une réduction importante de la chaleur. Après 1h30 d’exposition à 38 °C, l’intérieur atteignait 59,5 °C contre 71,5 °C pour une Tesla Model 3. Ce différentiel de 12 °C est obtenu sans ajouter de film teinté supplémentaire, grâce au vitrage acoustique avec traitement UV-IR intégré. Le YU7 pourrait bénéficier d’un toit similaire, mais avec un système à opacité variable, permettant d’adapter la luminosité dans l’habitacle. Cela offrirait plus de confort en été et une meilleure maîtrise de la température, sans compromettre la lumière naturelle ni la visibilité extérieure.