Le football à la première personne ? Voilà l’idée qui va révolutionner la retransmission des matchs

Pour la toute première fois dans l'histoire du football, une caméra a été placée sur le maillot de deux joueurs. Une expérience inédite qui pourrait bien révolutionner la retransmission des futurs matchs.

Le monde du football est décidément friand de nouvelles technologies. Alors que la Coupe du Monde 2022 au Qatar va permettre pour la première fois de l'histoire l'utilisation d'un ballon connecté capable de détecter les hors-jeu au millimètre près, la technologie s'invite cette fois-ci sur le maillot des joueurs de foot. Lors du récent match amical entre le FC Cologne et l'AC Milan, deux joueurs de l'équipe allemande ont effectivement porté un objet curieux au centre de leur maillot. Il s'agissait en réalité d'une caméra.

Une caméra placée sur les joueurs offre une incroyable vue immersive à la première personne

La caméra placée sur le maillot des joueurs a ainsi pu retransmettre des images complètement dingue du match, avec une incroyable vue immersive à la première personne. Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous. L'immersion est quasiment totale et on peut facilement se prendre pour un joueur de foot à part entière en visionnant les images de la caméra. Cette invention est à mettre à l’actif de MindFly, une entreprise spécialisée israélienne. Cette dernière poussera son dispositif plus loin encore dès le début de saison prochaine en équipant les joueurs de l’Euroligue de basket avec cette technologie.

L’un des joueurs de Cologne portait une caméra sur son torse durant le match amical face au Milan. L’objectif : emmener le spectateur au coeur du jeu. Résultat incroyable. 😳👌 🎥 @fckoeln pic.twitter.com/en4IXANAWm — Actu Foot (@ActuFoot_) July 17, 2022

Avec ces images à la première personne et en vue immersive, la retransmission des matchs de sports pourrait donc bien être révolutionnée très rapidement. Surtout que le système n'est pas vraiment embêtant pour les joueurs. Notamment car la caméra haute définition est placée sur une brassière portée par le joueur, ces derniers étant habitués à porter ce type de gilets lors des entrainements (surtout pour embarquer un capteur GPS). Un trou est ensuite laissé dans le maillot du match pour laisser le champ libre à la caméra. Et celle-ci n'a plus qu'à faire son travail et offrir les merveilleuses images du match.